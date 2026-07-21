iPhone 18 Pro: Se filtran las tres novedades que podrían marcar el próximo lanzamiento de Apple

La empresa tecnológica multinacional Apple, con sede en California, podría estar a punto de romper una de las tradiciones más reconocidas de la industria tecnológica, ya que después de presentar toda la familia del iPhone durante un mismo evento en septiembre, la empresa estaría evaluando dividir el lanzamiento del iPhone 18 en etapas.

Esta decisión modificaría tanto su estrategia comercial como la forma en que millones de usuarios esperan sus nuevos dispositivos, por lo que diversos reportes de la cadena de suministro coinciden en que los modelos del iPhone 18 Pro serían anunciados en septiembre del 2026, mientras que el supuesto iPhone 18 Air llegaría hasta el 2027.

Sin embargo, aunque Apple todavía no ha confirmado oficialmente esta información, el posible cambio ya genera expectativas en el sector tecnológico, principalmente porque, durante años, septiembre ha sido el mes elegido para presentar la nueva generación del iPhone y concentrar la atención mediática y las ventas en un solo momento.

A pesar de eso, el crecimiento de la demanda internacional y la complejidad de fabricar millones de dispositivos con componentes cada vez más sofisticados habrían llevado a la compañía a replantear esa estrategia y separar el lanzamiento para distribuir la producción en diferentes etapas y reducir la presión sobre la cadena de suministro.

Las novedades que marcarían el próximo lanzamiento de Apple

El mayor salto fotográfico en la historia del iPhone

Conforme a lo expuesto por FayerWayer, uno de los medios de comunicación sobre tecnología más leídos en español, la auténtica revolución llegará en el apartado fotográfico, pues el iPhone 18 Pro incorporará un sistema de apertura mecánica variable que permitirá modificar físicamente la cantidad de luz que entra en el sensor.

Hasta ahora, los iPhone utilizaban aperturas fijas, optimizadas mediante fotografía computacional, pero con este nuevo sistema el usuario podrá controlar manualmente la profundidad de campo y adaptar la cámara a diferentes condiciones de iluminación, lo que acercará la experiencia a la de "una cámara réflex o una mirrorless profesional".

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Una "Dynamic Island" mucho más pequeña

La Dynamic Island, o Isla Dinámica en español, es una zona interactiva con forma de píldora ubicada en la parte superior de la pantalla del iPhone. En lugar de ser un espacio negro estático, se adapta para mostrar notificaciones, actividades en segundo plano (como música o temporizadores) e indicadores del sistema, lo que mejora la multitarea.

Por lo tanto, uno de los cambios más visibles estará en la parte frontal del dispositivo. Esto se debe a que, según las filtraciones más consistentes, el iPhone 18 Pro Max reducirá el tamaño de la Dynamic Island en torno al 35%, gracias a una nueva integración de los sensores Face ID, el sistema de reconocimiento facial biométrico de Apple.

Nuevos colores y un nuevo módulo trasero

Se rumora que Apple también aprovechará el lanzamiento para introducir nuevas opciones de acabado. Entre ellas destaca el Dark Cherry (cereza oscura), un tono rojo más oscuro que aspira a convertirse en el color insignia de esta generación, además de una nueva variante celeste, inspirada en otros productos recientes de la compañía.

Asimismo, a diferencia de otros años, el iPhone 18 Pro no parece centrarse en aumentar la potencia del procesador ni en incorporar nuevas funciones de inteligencia artificial como principal argumento de venta. En cambio, los cambios serán visibles en el exterior, principalmente en el módulo fotográfico, con sensores y lentes de mayor tamaño.