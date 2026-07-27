Qué se sabe del enfrentamiento armado que dejó un agente de la PNC y un civil fallecidos en Amatitlán

Los Bomberos Municipales Departamentales compartieron detalles de un incidente armado registrado en la aldea Mesillas Bajas, Amatitlán, donde un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y un civil murieron el domingo 26 de julio.

Añadieron que otro agente de la PNC resultó herido en la pierna izquierda, por lo que fue trasladado en una patrulla hacia un centro asistencial.

De acuerdo con el informe de la Comisaría 15, el agente fallecido fue identificado como Bayron Aníbal Mejía Montenegro.

La PNC indicó que el civil fallecido vestía pantalón de lona negro, botas de cuero negro, cincho de cuero café, playera negra, camisa morada cuadriculada y chumpa negra.

Entre los indicios localizaron un arma de fuego tipo pistola cromada con cacha negra, en la cual se lee Taurus, además de manchas de sangre.

Según la investigación preliminar, los agentes se dirigían a verificar una dirección en la aldea Mesillas Bajas; sin embargo, cuando llegaron, el civil, al notar la presencia policial, efectuó varios disparos, por lo que los uniformados repelieron el ataque. Como resultado, un agente murió y el responsable de los disparos también falleció.

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Balean a hombre en Masagua

Los Bomberos Municipales Departamentales de Masagua informaron que un hombre murió baleado este lunes 27 de julio en el parque central de la aldea El Milagro, Masagua, Escuintla.

Según el reporte de los bomberos, la víctima fue identificada por un familiar como Wilmer Alexander Villagrán Ruiz, de 20 años.

Localizan cadáver en Villa Nueva

Los Bomberos Municipales fueron alertados por vecinos, quienes informaron que de una habitación en alquiler emanaba un olor fétido. El hallazgo ocurrió en la manzana C, Lote 20, Sector 1, colonia El Búcaro, zona 12 de Villa Nueva.

Al presentarse los técnicos en urgencias médicas, localizaron en el inmueble a un hombre de unos 56 años, quien se encontraba sobre una cama en avanzado estado de descomposición.

Debido a las condiciones en que fue localizado, no fue posible establecer de forma preliminar la causa del fallecimiento, reportaron los bomberos este lunes 27 de julio.

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Con información de Ángel Oliva