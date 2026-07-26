PNC incrementará acciones de seguridad tras recientes hechos violentos en Guatemala

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este 26 de julio sobre el fortalecimiento de sus acciones, derivado de los recientes hechos delictivos y violentos ocurridos en Guatemala en los últimos días.

Por ejemplo, los Bomberos Municipales informaron sobre varios ataques armados que dejaron aproximadamente siete personas fallecidas y cuatro heridas.

Uno de estos hechos fue una balacera en la zona 2 de Boca del Monte, donde siete personas fallecieron y una resultó herida.

La PNC, mediante un comunicado publicado en redes sociales, informó que los recientes hechos delictivos provienen de "estructuras criminales y grupos de delincuencia organizada".

Ante esta situación, las autoridades enumeraron una serie de acciones para fortalecer la seguridad:

Despliegue operativo

En su comunicado, la Policía anunció el despliegue de la denominada División de Fuerzas Especiales de Policía, además de unidades especializadas.

La PNC también incrementará las incursiones tácticas y los patrullajes de alta intensidad en los municipios que, según la institución, fueron identificados como zonas con mayor índice de vulnerabilidad.

Cualquier emergencia al 110, 1561 o interactúe con nosotros al WhatsApp 37641561, llamando o enviando fotografías, videos, audios, ubicaciones de lugares donde residen sicarios y todo tipo de delincuentes que se dedican a quitarle la tranquilidad a los ciudadanos guatemaltecos. pic.twitter.com/YQtEqUiFwV — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) July 26, 2026

Código rojo

La Policía también activará el código rojo mediante el número de emergencia 110. La PNC detalló que priorizará la respuesta en minutos ante alertas que incluyan gritos de auxilio, hechos de violencia dentro de inmuebles o la presencia de personas armadas.

Puestos de control

La PNC incrementará los puestos de control móviles y los bloqueos, con el objetivo de verificar de forma intensiva a personas y vehículos que ingresen a los municipios durante la noche.

Coordinación con las alcaldías

Mediante la red de videovigilancia, la PNC también articulará con las alcaldías el seguimiento de personas sospechosas de cometer actividades delictivas.

Continúan los operativos de seguridad en Villa Canales



Policías de la de la comisaría 15 y #SGAIA en coordinación con el Ejército de Guatemala, realizan operativos en la zona 1 de Boca del Monte, Villa Canales, pic.twitter.com/X9rzgUIm6O — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) July 27, 2026

MP y OJ

La PNC hizo un llamado al Ministerio Público y al Organismo Judicial para apoyar de manera conjunta estas acciones de seguridad, principalmente cuando los detenidos lleguen a los tribunales.

Finalmente, la Policía hizo un llamado a la población para denunciar e informar sobre hechos violentos.

"La PNC reitera que la información ciudadana es el insumo más poderoso para desarticular a los grupos criminales antes de que ejecuten actos violentos", señalaron las autoridades.

Lea también: Qué se sabe del motín y el traslado de prisioneros del Centro de Detención de Puerto Barrios

