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PNC incrementará acciones de seguridad tras recientes hechos violentos en Guatemala
La PNC ha informado sobre el fortalecimiento de acciones en materia de seguridad luego de recientes hechos violentos en las últimas horas en Guatemala.
La PNC informó sobre el incremento de acciones en materia de seguridad luego de recientes hechos violentos registrados en Guatemala. (Foto Prensa Libre: PNC)
La Policía Nacional Civil (PNC) informó este 26 de julio sobre el fortalecimiento de sus acciones, derivado de los recientes hechos delictivos y violentos ocurridos en Guatemala en los últimos días.
Por ejemplo, los Bomberos Municipales informaron sobre varios ataques armados que dejaron aproximadamente siete personas fallecidas y cuatro heridas.
Uno de estos hechos fue una balacera en la zona 2 de Boca del Monte, donde siete personas fallecieron y una resultó herida.
La PNC, mediante un comunicado publicado en redes sociales, informó que los recientes hechos delictivos provienen de "estructuras criminales y grupos de delincuencia organizada".
Ante esta situación, las autoridades enumeraron una serie de acciones para fortalecer la seguridad:
Despliegue operativo
En su comunicado, la Policía anunció el despliegue de la denominada División de Fuerzas Especiales de Policía, además de unidades especializadas.
La PNC también incrementará las incursiones tácticas y los patrullajes de alta intensidad en los municipios que, según la institución, fueron identificados como zonas con mayor índice de vulnerabilidad.
Código rojo
La Policía también activará el código rojo mediante el número de emergencia 110. La PNC detalló que priorizará la respuesta en minutos ante alertas que incluyan gritos de auxilio, hechos de violencia dentro de inmuebles o la presencia de personas armadas.
Puestos de control
La PNC incrementará los puestos de control móviles y los bloqueos, con el objetivo de verificar de forma intensiva a personas y vehículos que ingresen a los municipios durante la noche.
Coordinación con las alcaldías
Mediante la red de videovigilancia, la PNC también articulará con las alcaldías el seguimiento de personas sospechosas de cometer actividades delictivas.
MP y OJ
La PNC hizo un llamado al Ministerio Público y al Organismo Judicial para apoyar de manera conjunta estas acciones de seguridad, principalmente cuando los detenidos lleguen a los tribunales.
Finalmente, la Policía hizo un llamado a la población para denunciar e informar sobre hechos violentos.
"La PNC reitera que la información ciudadana es el insumo más poderoso para desarticular a los grupos criminales antes de que ejecuten actos violentos", señalaron las autoridades.
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