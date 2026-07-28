Estafadores usan la identidad de la SAT para ofrecer un falso descuento del 25% en el impuesto de circulación de vehículos

A pocos días de que venza el plazo para pagar el Impuesto Sobre Circulación de Vehículos (ISCV), usuarios han alertado sobre una presunta estafa que utiliza la imagen de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para ofrecer un inexistente descuento del 25% en el pago del tributo.

La publicación, que circula en redes sociales y otras plataformas digitales, invita a los contribuyentes a utilizar el supuesto código promocional SAT25CONTIGO, con la promesa de obtener un descuento en el valor del impuesto de circulación que debe pagar para este año. Luego dirige la atención de las personas a un botón para completar un supuesto formulario SAT-4091, con el argumento de aplicar el descuento y generar la boleta de pago.

SAT confirma que la promoción es falsa

Consultado por Prensa Libre, el departamento de Comunicación Social de la SAT confirmó que la institución no impulsa ninguna campaña de descuentos relacionada con el impuesto de circulación y advirtió que la publicación es falsa.

El equipo de la SAT explicó que, aunque el formulario SAT-4091 sí existe y es el correcto para tramitar el pago de este impuesto, únicamente puede generarse a través de las plataformas oficiales Agencia Virtual y Declaraguate.

Por esa razón, la SAT recomendó a los contribuyentes no ingresar información personal en enlaces externos ni acceder a páginas distintas de los canales oficiales de la institución.

El objetivo sería obtener información personal

En ocasiones pasadas, especialistas en ciberseguridad han explicado en distintas ocasiones que este tipo de fraude corresponde a una modalidad conocida como phishing, una técnica mediante la cual los delincuentes suplantan la identidad de instituciones públicas, bancos o empresas para engañar a las personas y obtener información confidencial.

Promoción falsa en donde se usurpó la identidad de la SAT.

Al completar formularios falsos, las víctimas podrían entregar datos sensibles como su nombre completo, correo electrónico, fecha de nacimiento, número telefónico, Código Único de Identificación (CUI), así como información de cuentas bancarias o tarjetas de crédito. Estos datos posteriormente pueden utilizarse para cometer fraudes o suplantar la identidad de los usuarios.

Los expertos también advierten que los ciberdelincuentes recurren cada vez a métodos más sofisticados para generar confianza. En este caso, la publicación fraudulenta incluso muestra correctamente la dirección del sitio web oficial de la SAT y el número telefónico de la institución para aparentar autenticidad.

Sin embargo, el verdadero riesgo ocurre cuando el usuario hace clic en el botón para generar el supuesto formulario, ya que este podría redirigir a un sitio web falso diseñado para capturar información personal.

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Paga tu Impuesto de Circulación antes del 31 de julio.



Genera el 🧾 formulario SAT-4091 desde https://t.co/X0n3yph2wD o en tu #AgenciaVirtual, siguiendo estos pasos ⬇️ pic.twitter.com/aR2sL94RB9 — SAT Guatemala (@SATGT) July 27, 2026

¿Cómo pagar el impuesto de circulación?

La SAT recuerda que el impuesto de circulación únicamente debe gestionarse mediante sus plataformas oficiales. El formulario de pago puede generarse en Agencia Virtual o Declaraguate, desde donde también se emite la boleta correspondiente.

Para facilitar el proceso, Prensa Libre ha publicado guías sobre las distintas formas de realizar el pago, ya sea con tarjeta de crédito, en bancos autorizados o mediante otros medios electrónicos. Además, explica cómo imprimir la tarjeta de circulación y la calcomanía una vez concluido el trámite.

A continuación, le compartimos algunas de esas publicaciones que pueden ser de utilidad:

¿Cuándo vence el impuesto de circulación?

El plazo para pagar el Impuesto Sobre Circulación de Vehículos vence el 31 de julio.

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Aunque en el Congreso de la República continúa pendiente una iniciativa de ley que busca ampliar el plazo hasta finales de año, el pleno aún no la ha conocido. La propuesta estaba prevista para discutirse este 28 de julio, pero la sesión no se realizó por falta de cuórum, por lo que se espera que sea conocida el 29 de julio.