Informe sobre ciberestafas: ¿Qué tan seguros se sienten los guatemaltecos en línea?

Prensa Libre, en alianza con Guatemala No Se Detiene, presenta un nuevo informe basado en esta escucha social, esta vez sobre cómo se percibe la ciberseguridad a través de las publicaciones en plataformas digitales, tanto a nivel micro (experiencias cercanas) como marco (discusión de política pública).

La discusión sobre temas como ataques cibernéticos y leyes que regulen la seguridad digital en Guatemala se activa cuando ocurren incidentes en mayormente.

Esta fue una de las conclusiones del nuevo informe de DataLab para Guatemala No Se Detiene en abril de 2026. Datalab es una unidad estratégica de inteligencia digital.

Rastreo de amenazas digitales

En este estudio, el análisis de la conversación digital se enfocó en audiencia geolocalizada en Guatemala y en temas vinculados a temas como estafas en línea, fraudes electrónicos, robo de datos, phishing e ingeniería social: amenazas a la presencia digital y transacciones en entornos virtuales. También incluye el debate sobre la Ley de Ciberseguridad.

El monitoreo se realizó mediante tecnologías de escucha social, a partir del rastreo de palabras clave, frases y sinónimos asociados, utilizando la herramienta Goo para el seguimiento de social stream (redes sociales y plataformas digitales) y mainstream (medios de comunicación digitales y sitios informativos).

El período de análisis abarcó del 1 de enero de 2023 - 14 marzo 2026, durante el cual se analizaron un total de 43 mil 220 menciones, entendidas como piezas de contenido web que coinciden con los términos definidos por configuración o geolocalización, y a cada una se le asignó un sentimiento clasificado como positivo, negativo o neutral.

Informe para proponer soluciones

Como una oportunidad para explorar soluciones de política pública, Prensa Libre, en alianza con Guatemala No Se Detiene, presenta un nuevo informe basado en esta escucha social, en el cual, incluimos:

Otros informes de escucha social en 2026

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