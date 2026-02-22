Informe: Guatemaltecos aceptarían un gobierno más digital si los trámites se vuelven más sencillos

Los guatemaltecos utilizan los canales digitales para exigir un mejor uso del os recursos del gobierno para dar servicios al ciudadano, fundamentalmente en temas como digitalización. Mientras Facebook se utiliza para exponer quejas puntuales, en TikTok los mismos usuarios se educan sobre cómo hacer trámites.

Esta fue una de las conclusiones del nuevo informe de DataLab para Guatemala No Se Detiene en este 2026. Datalab es una unidad estratégica de análisis e inteligencia digital.

En este estudio, el análisis de la conversación digital se enfocó en audiencia geolocalizada en Guatemala y en temas vinculados a trámites digitales, digitalización, modernización, agencias virtuales, entre otros servicios de gobierno electrónico.

El monitoreo se realizó mediante tecnologías de escucha social, a partir del rastreo de palabras clave, frases y sinónimos asociados, utilizando la herramienta Goo para el seguimiento de social stream (redes sociales y plataformas digitales) y mainstream (medios de comunicación digitales y sitios informativos).

El período de análisis abarcó del 1 de enero al 31 de enero de 2026, durante el cual se analizaron un total de 11 mil 342 menciones, entendidas como piezas de contenido web que coinciden con los términos definidos por configuración o geolocalización, y a cada una se le asignó un sentimiento clasificado como positivo, negativo o neutral.

Las menciones se enfocan una percepción dominante de atraso digital del Estado, la burocracia y la fragmentación institucional son vistas como los principales frenos a la modernización y persisten trámites lentos y presenciales, pese a intentos de digitalización. El atraso digital se asocia con mala gestión, falta de transparencia y posibles intereses políticos.

Informe para proponer soluciones

Como una oportunidad para explorar soluciones de política pública, Prensa Libre, en alianza con Guatemala No Se Detiene, presenta un nuevo informe basado en esta escucha social, en el cual, incluimos:

