“Demasiadas instituciones para un trámite”: Usuarios urgen mayor conexión entre entes del Estado

Casi seis de cada 10 menciones de guatemaltecos que se expresaron sobre burocracia durante el período de estudio de DataLab (1 de enero de 2025 a 31 de enero de 2026) hacen alusión al “Gobierno”. Puntualmente, el 58% de las 11 mil 300 menciones que captó la tecnología GOO, en el estudio de escucha social.

Según el informe, “la conversación sobre digitalización está muy ligada a una crítica general a la burocracia del Estado. Para muchos ciudadanos, el problema no es solo tecnológico, sino la cantidad de trámites y procesos que sienten innecesarios”.

Continúa el reporte detallando que “existe una narrativa fuerte de mala priorización del gasto público, donde la expansión burocrática se percibe como competencia directa para avanzar”. Añade que “la digitalización es vista como oportunidad necesaria pero frágil: hay reconocimiento de avances, pero también dudas sobre continuidad y funcionamiento”.

Según la firma digital, “el sentimiento general es mixto pero inclinado a la desconfianza, con énfasis en corrupción, ineficiencia y falta de transparencia e información”.

Balance por institución

Aunque el reporte de DataLab no indica que la ciudadanía rechace la digitalización, sí evidencia una demanda sobre que esta debe funcionar de forma integrada, segura y simplificadora.

En casi todas las instituciones se repite el mismo diagnóstico: hay avances puntuales, pero persisten procesos manuales, fragmentación entre entidades y una experiencia digital que todavía no reemplaza completamente al papel ni a la presencialidad.

El reporte además indica que existe una brecha fuerte entre volumen de conversación y capacidad de respuesta.

Las instituciones con mayor volumen de comentarios (SAT, MARN, MSPAS) presentan tasas de respuesta muy bajas.

La SAT, pese a concentrar la mayor conversación a nivel comentarios, solo responde al 3.4%, lo que refleja un desbalance entre demanda ciudadana y capacidad de

interacción/respuesta.

RENAP e IGSS presentan las tasas más altas de participación institucional en la interacción por canales digitales.

SAT: Digitalización con complejidades

Se reconocen avances concretos, especialmente en la reducción de tiempos y en la Agencia Virtual. Sin embargo, persiste una sensación de sobrecarga administrativa y complejidad para cumplir obligaciones fiscales. Las nuevas regulaciones electrónicas generan preocupación, sobre todo en pequeños negocios, por posibles errores técnicos que deriven en sanciones. Los trámites en línea se consideran útiles, pero exigentes.

Renap: Preocupación por seguridad de datos

La digitalización del DPI genera una reacción fuerte marcada por desconfianza. Las preocupaciones se centran en robo de identidad, hackeos y pérdida de información si se extravía el teléfono. También existe inquietud por la posible exclusión de personas mayores o sin acceso a teléfonos inteligentes. Aunque se impulsan trámites en línea, se reportan fallas y demoras.

Igss: Demandan automatización

Es percibido como una institución atrasada en digitalización. Se señalan dificultades para acceder a registros históricos y una alta dependencia de procesos manuales. La conversación refleja una demanda clara de automatización y actualización de datos en línea, con presión para acelerar la modernización.

MSPAS: Historial clínico debe ser prioridad

En salud se mezclan reconocimiento de avances —como SIAMED-WEB— con frustración por la persistencia del papel y procesos manuales. La demanda más reiterada es un historial clínico digital completo. Se percibe una brecha entre los anuncios de modernización y la realidad operativa en hospitales.

Mineco: Avances con exceso de filas y papel

Es visto como clave para simplificar trámites económicos, pero muchos procesos continúan siendo lentos y presenciales. Se repite la queja por exceso de papel y largas filas. Existe interés en herramientas como la firma digital certificada, aún percibida como pendiente o poco visible en la práctica.

MARN: Se anhela la digitalización

La conversación se enfoca en herramientas digitales específicas que podrían facilitar la regulación ambiental, como mapas digitales y sistemas de monitoreo. Predomina el cansancio frente a trámites complejos y la expectativa de que la digitalización simplifique procesos regulatorios.

MAGA: Dudas sobre impacto de digitalización

El debate se centra en el beneficio real de la digitalización para agricultores. Se cuestiona si los registros digitales tienen impacto práctico en su trabajo. La modernización se evalúa según su utilidad concreta para el sector productivo.

Registro Mercantil: Urge integrar sistemas

Aunque se reconocen avances propios, abrir un negocio sigue siendo lento porque depende de múltiples instituciones. Existe consenso en la necesidad de un sistema más integrado que unifique permisos y licencias. El avance es percibido como parcial dentro de un ecosistema burocrático fragmentado.

