Informe: guatemaltecos se desahogan en medios sociales sobre las carreteras y algunos son optimistas sobre el futuro

Los guatemaltecos utilizan las redes sociales para expresar su frustración sobre lo que podría funcionar mejor en Guatemala, usando como ancla las carreteras “como un detonante de un reclamo más amplio”.

Esta fue una de las conclusiones del primer informe de DataLab para Guatemala No Se Detiene en este 2026. Datalab es una unidad estratégica de análisis e inteligencia digital.

En este estudio, el análisis de la conversación digital se enfocó en audiencia geolocalizada en Guatemala y en temas vinculados a carreteras, autopistas, infraestructura pública, entre otros relacionados. El monitoreo se realizó mediante tecnologías de escucha social, a partir del rastreo de palabras clave, frases y sinónimos asociados, utilizando la herramienta Goo para el seguimiento de social stream (redes sociales y plataformas digitales) y mainstream (medios de comunicación digitales y sitios informativos).

El período de análisis abarcó del 1 de noviembre de 2024 al 31 de diciembre de 2025, durante el cual se analizaron un total de 368 mil 81 menciones, entendidas como piezas de contenido web que coinciden con los términos definidos por configuración o geolocalización, y a cada una se le asignó un sentimiento clasificado como positivo, negativo o neutral.

Las menciones se enfocan en el deterioro de las carreteras con corrupción, mal uso de recursos públicos y fallas institucionales, convirtiendo el tema en un símbolo del estado del país. Mientras algunas generaciones apuntan al deterioro histórico, otras son más optimistas sobre el futuro, como la generación X (nacidos después de 1980).

Informe para proponer soluciones

Como una oportunidad para explorar soluciones de política pública, Prensa Libre, en alianza con Guatemala No Se Detiene, presenta el primer informe de este 2026 basado en esta escucha social, en el cual, incluimos:

