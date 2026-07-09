Impuesto de Circulación: SAT explica por qué el formulario SAT-4091 ahora solo permite pagar el mismo día y aclara si habrá prórroga

Algunos contribuyentes han reportado un cambio en el formulario SAT-4091, utilizado para declarar el Impuesto Sobre Circulación de Vehículos (ISCV), ya que ahora la boleta de pago solo permite cancelar el impuesto el mismo día en que se genera.

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) explicó que este cambio no responde a una modificación normativa, sino al funcionamiento del sistema conforme se acerca la fecha de vencimiento del impuesto.

Según la entidad, el SAT-4091 está configurado para otorgar un plazo de hasta 20 días hábiles para realizar el pago, siempre que aún falten más de 20 días hábiles para el vencimiento del impuesto.

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Sin embargo, los formularios generados a partir del 6 de julio ya no cumplen esa condición, debido a que restan menos de 20 días hábiles para el 31 de julio, fecha límite para pagar el impuesto. Por ello, la fecha máxima de pago que aparece en el formulario corresponde únicamente al día de su generación.

La SAT recordó que el SAT-4091 sirve para calcular el Impuesto Sobre Circulación de Vehículos, mientras que la boleta SAT-2000 es el documento que genera el sistema para efectuar el pago en bancos autorizados o mediante banca en línea.

Aprovechando esta aclaración, la institución reiteró que el 31 de julio continúa siendo la fecha máxima para cancelar el impuesto y recordó las sanciones que establece la ley para quienes paguen después del vencimiento, mientras no se apruebe una eventual prórroga en el Congreso.

Iniciativa para ampliar el plazo aún sigue en trámite

Aunque el 7 de julio fue presentada en el Congreso una iniciativa de ley que busca ampliar hasta noviembre el plazo para pagar el Impuesto Sobre Circulación de Vehículos, la SAT indicó que, por el momento, no tiene conocimiento de que esa prórroga vaya a concretarse.

El superintendente Werner Ovalle explicó que la Administración Tributaria será respetuosa de las decisiones que adopte el Organismo Legislativo, pero recordó que, mientras no exista una reforma aprobada y publicada, la fecha límite para el pago continúa siendo el 31 de julio.

De acuerdo con el Departamento de Comunicación del Congreso, la propuesta aún debe ser analizada por la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda. Si recibe un dictamen favorable, podría solicitarse su aprobación por urgencia nacional durante las sesiones programadas para el 28 y 29 de julio.

Ante ese escenario, la SAT exhortó a los propietarios de vehículos a no esperar el último día para cumplir con el pago del impuesto.

Multas e intereses por pagar fuera del plazo

La SAT recordó que, conforme al artículo 31 del Decreto 70-94, el contribuyente incurre automáticamente en la infracción de omisión de tributos a partir del día siguiente al vencimiento del plazo para pagar el impuesto.

Como consecuencia, deberá cancelar una multa equivalente al 100 % del impuesto omitido, además de los intereses que correspondan.

No obstante, la ley establece que, si el propietario regulariza el pago de forma voluntaria y antes de recibir un requerimiento de la Administración Tributaria, podrá acceder a una rebaja del 75 % de la multa.

¿Cómo pagar el Impuesto Sobre Circulación de Vehículos?

La superintendencia de administración explicó las formas de pago para este 2026:

Opción 1: Declaraguate

Ingresar al portal Declaraguate. Seleccionar el formulario SAT-4091 en la sección Vehículos. Ingresar la placa, el NIT del propietario y el número de tarjeta de circulación (cuando corresponda). Generar el formulario. Cancelar el impuesto en un banco autorizado o mediante banca en línea.

Opción 2: Agencia Virtual

Ingresar a la Agencia Virtual de la SAT. Seguir la ruta:

Servicios Tributarios → Declaraguate → Generar formulario. Generar la boleta de pago. Pagar en una entidad bancaria o mediante banca electrónica.

Según datos de la SAT, actualizados al 7 de julio del 2026, el parque vehicular del país asciende a 6 millones 738 mil 277 vehículos, distribuidos de la siguiente manera:

Particulares: 2 millones 858 mil 432

2 millones 858 mil 432 Motocicletas: 3 millones 450 mil 104

3 millones 450 mil 104 Comerciales: 429 mil 741

Hasta esa fecha, 3 millones 59 mil 362 vehículos tienen pagado el impuesto, equivalente al 46% del parque vehicular. En contraste, 3 millones 678 mil 915 vehículos aún tenían pendiente el pago, es decir, el 54% del total.

La SAT reportó una recaudación de Q767.27 millones, mientras que la meta para el 2026 asciende a Q1 mil 495.13 millones.