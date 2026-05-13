Ciberataques en Guatemala elevan riesgo de fraude digital y suplantación de identidad

robo de datos

Ciberataques en Guatemala elevan riesgo de fraude digital y suplantación de identidad

Los ciberataques registrados en Guatemala podrían desencadenar una ola de fraudes, extorsiones y robo de identidad, advirtieron expertos en ciberseguridad, quienes alertan sobre el riesgo de que datos personales y biométricos filtrados sean utilizados por redes criminales para cometer delitos digitales.

|

time-clock

Especialistas en ciberseguridad advierten que los datos filtrados en recientes ciberataques podrían ser utilizados para fraudes, extorsiones y robo de identidad en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Los ciberataques registrados en Guatemala, hace unas semanas, podrían ser apenas el inicio de una amenaza mayor para los ciudadanos, advirtieron especialistas en ciberseguridad, quienes alertan sobre el posible uso criminal de la información filtrada para cometer fraudes, extorsiones y suplantación de identidad.

Expertos de Sistemas Aplicativos (SISAP) señalaron que, tras la extracción de datos en un ataque informático, comienza una segunda fase que consideran aún más peligrosa: la monetización de la información robada.

“El ataque no termina con la exfiltración de datos. A partir de ahí comienza el verdadero riesgo: cómo esa información será utilizada por redes criminales para generar ingresos”, explicó Esteban Pinetta, experto en prevención de fraude de SISAP.

Según el análisis de la firma, entre los datos potencialmente comprometidos podrían encontrarse información de identidad, registros tributarios, datos laborales e incluso información biométrica, lo que incrementa significativamente el nivel de exposición de las personas afectadas.

LECTURAS RELACIONADAS

DIGECAM

Defensa asumirá ciberseguridad del Estado por orden del Ejecutivo

chevron-right
El sistema TREP fue utilizado por el TES para la transmisión de datos preliminares durante las elecciones generales del 2023. (Foto: Hemeroteca PL)

TSE debe consolidar la Dirección Informática ante los desafíos electorales del 2027

chevron-right

Pinetta explicó que, a diferencia de una contraseña o una credencial digital, la información biométrica no puede ser reemplazada, por lo que una filtración de este tipo tendría consecuencias permanentes.

“Yo puedo cambiar una contraseña, pero no puedo cambiar lo que soy. Ese es el gran riesgo de la biometría”, enfatizó.

Riesgos de fraude digital

Los especialistas advierten que los datos filtrados pueden ser utilizados por estructuras criminales en distintas modalidades de fraude digital, entre ellas:

  • Suplantación de identidad para apertura de cuentas o contratación de servicios
  • Campañas de phishing altamente personalizadas
  • Apropiación de cuentas digitales
  • Extorsión basada en información sensible

Además, alertaron sobre el crecimiento del modelo denominado “Crime as a Service” o “crimen como servicio”, mediante el cual delincuentes adquieren herramientas, bases de datos y soporte técnico en la Dark Web para ejecutar ataques masivos, incluso sin conocimientos avanzados en informática.

“Hoy en día no se necesita ser un experto para cometer fraude digital. Existen servicios que facilitan todo el proceso, lo que incrementa el riesgo de manera exponencial”, indicó Pinetta.

LECTURAS RELACIONADAS

HACKEO SITIO WEB

Ciberataques en Guatemala: 87% de sitios del Estado carece de seguridad básica, señala experto

chevron-right
Vista de la fachada de centro de datos Orión IFX inaugura centro de datos Orión 29042026

Apuesta tecnológica: IFX abre centro de datos Orión, con planes a futuro de invertir US$100 millones

chevron-right

Recomendaciones para evitar ser víctima

Ante este panorama, SISAP recomendó a los ciudadanos mantenerse alerta ante mensajes sospechosos, evitar compartir información personal en canales no oficiales y verificar cualquier solicitud mediante medios institucionales.

Entre las señales de alerta más comunes figuran los mensajes que apelan a la urgencia, solicitan acciones inmediatas o amenazan con consecuencias negativas si la persona no responde.

“Los atacantes siempre apelan a tres elementos: urgencia, acción y consecuencia. Identificar estos patrones puede marcar la diferencia entre ser víctima o no”, concluyó el especialista.

ESCRITO POR:

Natiana Gándara

Editora de Economía en Prensa Libre, con más de 15 años de experiencia en medios radiales, televisivos, impresos y digitales.

Lee más artículos de Natiana Gándara

ARCHIVADO EN:

Ciberataques en Guatemala Ciberseguridad Economía en Guatemala Fraude digital Robo de datos 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Radio en Vivo 106.5 FM
'; $xhtml .= '