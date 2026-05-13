Ciberataques en Guatemala elevan riesgo de fraude digital y suplantación de identidad

Los ciberataques registrados en Guatemala, hace unas semanas, podrían ser apenas el inicio de una amenaza mayor para los ciudadanos, advirtieron especialistas en ciberseguridad, quienes alertan sobre el posible uso criminal de la información filtrada para cometer fraudes, extorsiones y suplantación de identidad.

Expertos de Sistemas Aplicativos (SISAP) señalaron que, tras la extracción de datos en un ataque informático, comienza una segunda fase que consideran aún más peligrosa: la monetización de la información robada.

“El ataque no termina con la exfiltración de datos. A partir de ahí comienza el verdadero riesgo: cómo esa información será utilizada por redes criminales para generar ingresos”, explicó Esteban Pinetta, experto en prevención de fraude de SISAP.

Según el análisis de la firma, entre los datos potencialmente comprometidos podrían encontrarse información de identidad, registros tributarios, datos laborales e incluso información biométrica, lo que incrementa significativamente el nivel de exposición de las personas afectadas.

Pinetta explicó que, a diferencia de una contraseña o una credencial digital, la información biométrica no puede ser reemplazada, por lo que una filtración de este tipo tendría consecuencias permanentes.

“Yo puedo cambiar una contraseña, pero no puedo cambiar lo que soy. Ese es el gran riesgo de la biometría”, enfatizó.

Riesgos de fraude digital

Los especialistas advierten que los datos filtrados pueden ser utilizados por estructuras criminales en distintas modalidades de fraude digital, entre ellas:

Suplantación de identidad para apertura de cuentas o contratación de servicios

Campañas de phishing altamente personalizadas

Apropiación de cuentas digitales

Extorsión basada en información sensible

Además, alertaron sobre el crecimiento del modelo denominado “Crime as a Service” o “crimen como servicio”, mediante el cual delincuentes adquieren herramientas, bases de datos y soporte técnico en la Dark Web para ejecutar ataques masivos, incluso sin conocimientos avanzados en informática.

“Hoy en día no se necesita ser un experto para cometer fraude digital. Existen servicios que facilitan todo el proceso, lo que incrementa el riesgo de manera exponencial”, indicó Pinetta.

Recomendaciones para evitar ser víctima

Ante este panorama, SISAP recomendó a los ciudadanos mantenerse alerta ante mensajes sospechosos, evitar compartir información personal en canales no oficiales y verificar cualquier solicitud mediante medios institucionales.

Entre las señales de alerta más comunes figuran los mensajes que apelan a la urgencia, solicitan acciones inmediatas o amenazan con consecuencias negativas si la persona no responde.

“Los atacantes siempre apelan a tres elementos: urgencia, acción y consecuencia. Identificar estos patrones puede marcar la diferencia entre ser víctima o no”, concluyó el especialista.