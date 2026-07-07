Impuesto de Circulación en Guatemala: presentan iniciativa para ampliar el plazo de pago; esta sería la nueva fecha límite

Diputados del Congreso de la República buscan que los propietarios de vehículos tengan más tiempo para pagar el Impuesto de Circulación, mediante una ley temporal que propone trasladar el vencimiento al último día hábil de noviembre del 2026.

La iniciativa fue presentada por el diputado Byron Rodríguez, del bloque legislativo Todos, quien argumentó que la medida busca aliviar la carga económica de los contribuyentes ante el alza de los combustibles, el deterioro de la red vial y el contexto económico del país.

El proyecto aclara que no se trata de una exoneración ni de una eliminación del impuesto, sino de una ampliación extraordinaria del plazo para cumplir con la obligación tributaria sin incurrir en multas, mora e intereses.

Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, se analizó la propuesta presentada en el Congreso para extender el pago del Impuesto Sobre Circulación de Vehículos, cuyo vencimiento continúa fijado para el 31 de julio, mientras la iniciativa aún debe pasar por el trámite legislativo.

“La medida no es una solución”

En Impacto Directo, los analistas señalaron que la propuesta abre una discusión entre quienes consideran necesario dar más margen a los contribuyentes y quienes ven la iniciativa como una acción política sin efectos de fondo.

Especialistas analizaron la propuesta para extender hasta noviembre el pago del Impuesto de Circulación y plantearon distintas posturas sobre sus posibles efectos para los contribuyentes. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

Durante el programa se afirmó que “la medida no es una solución, solo es una medida populista que atrasa”, en referencia a que la prórroga no resolvería los problemas de fondo relacionados con la recaudación, la inversión pública ni el uso de los recursos destinados a la infraestructura vial.

También se advirtió que, aunque aplazar un pago puede representar un alivio inmediato para los contribuyentes, “a cualquiera aplazar un gasto para más adelante le sirve; es pan para hoy y hambre para mañana”.

Plazo vigente y trámite legislativo

Hasta ahora, el plazo para pagar el Impuesto de Circulación continúa vigente hasta el 31 de julio. Para que la fecha cambie, la iniciativa debe ser conocida por el pleno del Congreso, enviada a comisión, dictaminada y luego sometida a discusión y votación.

En el programa también se recordó que el Congreso se encuentra en receso parlamentario y que el segundo periodo ordinario comienza el 1 de agosto, por lo que se señaló que la aprobación de la iniciativa antes del vencimiento actual avanzaría a “contrarreloj”.

Según datos de la SAT, hasta el 30 de junio, el 40.44% de propietarios de vehículos había pagado el impuesto, mientras que el 59.56% seguía pendiente. La multa por incumplimiento equivale al 100% del valor del impuesto, aunque puede aplicarse un descuento del 75% si el pago se hace de forma voluntaria.

Diputados del Congreso impulsan una iniciativa de ley para ampliar, de forma temporal, el plazo del pago del Impuesto de Circulación hasta el último día hábil de noviembre. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

Los analistas también cuestionaron que el impuesto esté vinculado al mantenimiento de la red vial, mientras persisten reclamos por el estado de las carreteras. En el programa se indicó que “si vamos a pagar el impuesto de circulación, que exista seguridad vial y que se aplique nuestro dinero en lo que necesitamos”.

La discusión también incluyó el impacto del mal estado de las carreteras en personas que no tienen vehículo, debido a que afecta el transporte público, los tiempos de traslado y el costo de los productos que llegan a distintas comunidades.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.