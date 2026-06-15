Impuesto de Circulación 2026: cómo pagar en línea y qué documentos debe llevar impresos en su vehículo

Los propietarios de vehículos pueden realizar en línea el pago del Impuesto Sobre Circulación de Vehículos (ISCV) 2026 y descargar posteriormente la calcomanía que acredita el cumplimiento de esta obligación tributaria.

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) recordó que el plazo para efectuar el pago vence el próximo 31 de julio y que quienes incumplan estarán sujetos a multas, intereses y mora.

De acuerdo con datos de la SAT, al 12 de junio alrededor de 2.2 millones de vehículos ya habían cumplido con esta obligación, equivalente al 33.15 % del parque vehicular activo. Esto significa que más de 4.4 millones de vehículos aún tienen pendiente el pago del impuesto.

La institución recordó que el trámite puede realizarse completamente en línea mediante sus plataformas electrónicas y que, una vez acreditado el pago, los contribuyentes pueden descargar la calcomanía de circulación correspondiente al año 2026.

Calcomanía y tarjeta de circulación

Aunque la SAT permite descargar los documentos de circulación en formato electrónico, la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Guatemala, aclaró que la calcomanía debe imprimirse y tener físicamente en el vehículo.

Las autoridades recordaron que la Tarjeta de Circulación y la calcomanía del Impuesto de Circulación son documentos distintos, aunque ambos pueden ser requeridos durante un control de tránsito.

De acuerdo con la PMT de Guatemala, las tarjetas de circulación tradicionales identificadas por los colores celeste y verde, así como sus fotocopias autenticadas por un abogado, continúan vigentes y no tienen fecha de vencimiento.

Sin embargo, desde 2018 la SAT comenzó a emitir tarjetas de circulación electrónicas, las cuales tienen una vigencia de un año y vencen el 31 de julio, la misma fecha establecida para el pago del Impuesto de Circulación.

Por disposición de la SAT, los vehículos modelo 2018 en adelante deben descargar e imprimir anualmente su tarjeta de circulación desde la Agencia Virtual.

Las autoridades explicaron que quienes aún poseen la tarjeta tradicional no están obligados a sustituirla por la versión electrónica, ya que el cambio es opcional.

Durante los operativos, los conductores deben presentar la tarjeta de circulación física vigente —ya sea la tradicional o la electrónica impresa—, además de la licencia de conducir y la calcomanía que acredita el pago del Impuesto de Circulación.

Lea también: Al menos 400 mil placas temporales de vehículos aún están en circulación y estos son los nuevos pasos para actualizarlas

Cómo pagar el Impuesto de Circulación en línea

¿Cómo pagar el impuesto en línea?

La SAT indicó que el proceso puede realizarse a través de la Agencia Virtual o Declaraguate siguiendo estos pasos:

Agencia Virtual

Ingrese a la Agencia Virtual de la SAT con su NIT o CUI y contraseña. Diríjase al menú Servicios Tributarios y seleccione Declaraguate. Genere el formulario SAT-4091, correspondiente al Impuesto Sobre Circulación de Vehículos (ISCV). Ingrese el número de placa y verifique los datos del vehículo. Revise el monto a pagar y congele el formulario para generar la boleta SAT-2000. Realice el pago mediante banca en línea o en una entidad bancaria autorizada. Una vez acreditado el pago, puede consultar sus vehículos en Agencia Virtual y descargar los distintivos electrónicos, incluida la calcomanía de circulación.

🤔 ¿Aún no tienes #AgenciaVirtual?



Puedes obtenerla de manera presencial o virtual, ¡fácil y rápido!



Estos son los requisitos 👇🏼 pic.twitter.com/rIqZkzeiqd — SAT Guatemala (@SATGT) June 15, 2026

En Declaraguate

Ingresar a Declaraguate y seleccionar el formulario SAT-4091 de Impuesto Sobre Circulación de Vehículos. Ingresar el número de placa y el NIT del propietario del vehículo. Verificar que los datos desplegados correspondan al vehículo y seleccionar la opción "Validar". Congelar el formulario e ingresar un correo electrónico para recibir la información del trámite. Generar e imprimir la boleta SAT-2000 o utilizar los datos para efectuar el pago mediante banca en línea o en agencias bancarias autorizadas. Una vez acreditado el pago, el usuario puede consultar e imprimir su calcomanía electrónica desde los servicios de vehículos de la SAT.

Lea también: ¿Cómo recuperar el usuario de la Agencia Virtual de la SAT en Guatemala?