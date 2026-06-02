Cambios en Declaraguate: qué usuarios y formularios pasan ahora a la Agencia Virtual

La forma en que miles de guatemaltecos presentan sus impuestos comenzará a cambiar desde este 2 de junio.

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) pondrá en marcha una nueva fase de modernización en la que 6 mil 438 contribuyentes especiales, a partir del 2 de junio del 2026, deberán presentar cinco nuevos formularios digitales en la Agencia Virtual de la institución.

Con la medida se pondrá en marcha una nueva fase de modernización que marca el inicio del cierre progresivo de Declaraguate, una plataforma digital utilizada durante años para la elaboración de declaraciones tributarias.

Como parte de esta transición, la primera etapa aplica a los contribuyentes especiales; mientras que, a partir del próximo 1 de septiembre, la medida alcanzará a unos 300 mil contribuyentes, siendo el total de inscritos en el Régimen General del IVA.

Entre los cambios más relevantes de la herramienta se encuentra la incorporación de formularios con información precargada a partir de registros que ya posee la SAT, incluyendo datos de Factura Electrónica en Línea (FEL), declaraciones previas y documentos aduaneros. Con ello, la entidad busca simplificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, reducir errores de digitación y agilizar la presentación de impuestos.

Estas acciones forman parte del Plan Estratégico Institucional 2026-2030, con el que la entidad busca avanzar hacia una administración tributaria más digital, intuitiva y accesible para los usuarios.

El superintendente de Administración Tributaria, Werner Ovalle Ramírez, afirmó: "La SAT consolidará una nueva etapa en la prestación de servicios tributarios digitales, orientada a facilitar el cumplimiento voluntario, aprovechar la información disponible en beneficio del contribuyente y fortalecer la confianza", indicó.

Cambios en Declaraguate

Desde el 2 de junio

Aplica para contribuyentes especiales inscritos en el Régimen General del IVA

Estos formularios ya no estarán disponibles en Declaraguate:

SAT-2237 — IVA General

SAT-1361 — ISR Trimestral

SAT-1311 — ISR Opcional Mensual

SAT-1411 — ISR Anual

SAT-1608 — ISO

Desde el 1 de septiembre

Aplica para contribuyentes inscritos en el Régimen General del IVA.

Estos formularios ya no estarán disponibles en Declaraguate:

SAT-2237 — IVA General

SAT-1361 — ISR Trimestral

SAT-1311 — ISR Opcional Mensual

SAT-1411 — ISR Anual

SAT-1608 — ISO

¿Cómo acceder?

Ingrese a la Agencia Virtual. Seleccione Servicios Tributarios. Haga clic en Declaraguate. Genere y complete el formulario correspondiente.

Automatización del proceso

Otro de los será la incorporación progresiva de declaraciones propuestas en la Agencia Virtual. Por medio de este mecanismo, la SAT pondrá a disposición de los contribuyentes información relacionada con sus operaciones económicas, obtenida de fuentes como la Factura Electrónica en Línea (FEL) y los documentos aduaneros registrados en sus sistemas.

Los usuarios podrán consultar declaraciones de hasta cuatro años atrás, compartir formularios y acceder a propuestas de declaraciones generadas por el sistema.

La intención es que los usuarios encuentren parte de la información ya estructurada al momento de elaborar sus declaraciones, de manera que únicamente deban revisarla, confirmarla o efectuar los ajustes que consideren necesarios antes de presentarla oficialmente. Según la SAT, este modelo permitirá disminuir errores de digitación, mejorar la calidad de los datos reportados y brindar mayor certeza en el cumplimiento tributario.

Además de facilitar la presentación de impuestos, la plataforma identificará automáticamente datos básicos del contribuyente, como el Número de Identificación Tributaria (NIT), el nombre o razón social, la afiliación tributaria y el período impositivo correspondiente, con lo que eliminará pasos repetitivos dentro del proceso de declaración.

✅ ¡Todo más fácil y en línea!



Si eres contribuyente del Régimen General de #IVA, tus formularios de #Declaraguate 📃 estarán disponibles únicamente en #AgenciaVirtual 💻 a partir del 1 de septiembre.



Ingresa, consulta y gestiona en pocos pasos. pic.twitter.com/hPtrFgf4XD — SAT Guatemala (@SATGT) May 29, 2026

Observaciones y futuras mejoras

La SAT destacó que las declaraciones propuestas también funcionarán como una herramienta preventiva para detectar posibles inconsistencias entre la información disponible en sus registros y los datos declarados por los contribuyentes.

Sin embargo, aclaró que la responsabilidad legal sobre la información presentada seguirá recayendo en cada usuario, aun cuando la declaración haya sido elaborada a partir de datos sugeridos por la administración tributaria.

La SAT asegura que el autorrellenado no sustituirá la revisión del contribuyente, ya que los datos podrán modificarse antes de presentar la declaración. Sin embargo, el nuevo modelo permitirá una mayor validación automática de la información y un control más integrado entre los distintos sistemas tributarios.

Además, la SAT prevé incorporar de forma progresiva pagos mediante tarjetas de crédito y débito, tanto nacionales como internacionales, así como la posibilidad de delegar permisos a contadores, auditores o asesores para gestionar declaraciones tributarias. Esto permitiría, según la institución, que puedan generar, consultar o gestionar declaraciones en representación de sus clientes, con controles de trazabilidad y seguridad.

Esta opción estará disponible para obligaciones tributarias de alto uso gestionadas en la plataforma digital y para algunos formularios disponibles en Declaraguate.

Según la institución, es una de las medidas de una nueva etapa de servicios tributarios digitales orientada a simplificar el cumplimiento de obligaciones fiscales, fortalecer la seguridad de los procesos y reducir inconsistencias en las declaraciones.

Paso a paso

Este video explica detalladamente cómo es posible llenar el formulario SAT-2237 para pagar los impuestos mensuales en la Agencia Virtual de la SAT. El procedimiento es igual desde el escritorio como en la aplicación móvil:

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