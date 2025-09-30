Placas en 5 minutos: SAT supera las 6 mil inscripciones de vehículos con nuevo sistema digital

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) ya reporta resultados con la modernización del Registro Fiscal de Vehículos Digital (RFV Digital), una plataforma que permite inscribir vehículos y solicitar placas de circulación en línea.

Desde su lanzamiento, a finales de agosto y hasta el 16 de septiembre del 2025, se han procesado 6 mil 501 solicitudes de inscripción de vehículos nuevos, todas gestionadas en línea.

El nuevo sistema busca reducir de forma drástica los tiempos. El trámite, que antes podía tardar hasta 30 días y requería 13 pasos, ahora se completa en 5 minutos y en solo 5 pasos desde la Agencia Virtual.

Tras finalizar, el usuario o un representante autorizado puede recoger las placas en cualquier oficina tributaria del país.

La SAT definió un calendario escalonado para aplicar la modernización en los trámites de este registro.

En agosto del 2025 comenzó con la inscripción de vehículos nuevos. Durante el segundo semestre del 2025 se incorporarán vehículos usados, los fabricados o ensamblados en Guatemala y los que utilizan placas de distribuidor.

Proceso escalonado

En octubre del 2025 se modernizarán los procesos de reposición de distintivos, como placas, tarjeta de circulación y certificado de propiedad.

En diciembre del 2025 comenzará la digitalización de los traspasos de vehículos, tanto en ventanilla como de forma electrónica a través de notarios. Finalmente, en el 2026 se completará con los trámites de modificaciones y la activación o inactivación de vehículos.

La SAT asegura que el plan tiene como objetivo la reducción del tiempo de gestión, la disponibilidad del sistema en cualquier momento, la eliminación del uso de papel y el ahorro en costos de cumplimiento tributario.

Además, desde el 20 de agosto último se redujo el costo de las placas, lo que refuerza la meta de facilitar los trámites para los contribuyentes.

Paso a paso

El paso a paso del nuevo Registro Fiscal de Vehículos Digital (RFV Digital) para la inscripción de vehículos nuevos funciona así:

Ingresa a la Agencia Virtual de la SAT e inicia sesión. Dirígete al menú de Servicios Tributarios, selecciona la pestaña Vehículos y por último Solicitudes. Ingresa los datos de la factura emitida y la Declaración Única Centroamericana. El sistema generará los formularios de primeras placas e Impuesto de Circulación de Vehículos, los cuales pueden pagarse en línea. Selecciona el uso que se dará al vehículo. Realiza el pago de los formularios indicados por el sistema. Revisa la información ingresada y envía la solicitud. Al ser aprobada podrás presentarte a una Oficina o Agencia Tributaria a recoger las placas de circulación del vehículo.

