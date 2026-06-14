Al menos 400 mil placas temporales de vehículos aún están en circulación y estos son los nuevos pasos para actualizarlas

Werner Ovalle, superintendente de Administración Tributaria, al dar a conocer la modernización digital del Registro Fiscal de Vehículos (RFV Digital), respondió que hay en circulación 400 mil placas en estatus provisional, según datos brindados el 9 de junio, para lo cual la entidad está generando estrategias y acciones a implementar, aunque no detalló cuáles.

Desde el 2018 y durante varios años, la SAT enfrentó dificultades por atrasos en los plazos de recepción o para adjudicar las licitaciones para la adquisición de placas metálicas, por lo que optó por otorgar placas provisionales o temporales en dos versiones de materiales: papel plastificado y PVC. A partir del 2024 y 2025 se empezaron a entregar placas definitivas fabricadas de poliestireno, decisión que, según expuso la entidad en esa ocasión, ayuda a evitar el desabastecimiento de esos distintivos y reduce costos.

Digitalizan trámites y reducen pasos

A partir del 10 de junio del 2026, trámites como la actualización de placas temporales se pueden hacer de manera digital desde la Agencia Virtual, con una reducción de pasos como parte de la segunda fase de la modernización del RFV Digital.

Según la SAT, esta nueva modalidad incluye tanto la actualización de placas provisionales o temporales de papel como de PVC, y para ello se requieren cinco pasos. Antes se requerían al menos nueve, que incluían la presencia del contribuyente varias veces en las oficinas de la SAT.

La entidad aseguró que los pasos ahora son de fácil acceso para el contribuyente y que, si cuenta con toda la documentación y cumple con los requisitos, la solicitud digital por medio de la Agencia Virtual puede durar unos cinco minutos.

Al hacer la solicitud digital, el sistema genera validaciones y un expediente electrónico con el cual confirma qué información ya tiene en sus registros la administración tributaria, por lo que el usuario no deberá volver a presentarla.

Los pasos explicados por la entidad para la actualización de placas temporales son:

Llenar la solicitud desde la Agencia Virtual Generar los formularios correspondientes. En este caso, la SAT indicó que para la actualización de placas no se efectúa ningún cobro. Envío de la solicitud de forma digital; en este paso, el sistema realiza validaciones y genera un expediente electrónico Luego de aprobada la solicitud, se deben recoger las placas en un punto de atención de la SAT Imprimir los distintivos electrónicos desde la Agencia Virtual

La SAT ha creado un manual que consolida los pasos 1, 2 y 3 en el mismo proceso dentro de Agencia Virtual.

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Las solicitudes son gratuitas a través de la Agencia Virtual y pueden concluirse en cinco minutos, dijo esta semana Ovalle al referirse a los trámites de reposición de distintivos. Agregó que ahora depende del usuario en qué momento quiere hacer su solicitud, dado que los sistemas de la administración tributaria funcionan las 24 horas.

Requisitos previos y llenado de solicitud de actualización

La SAT cuenta con un manual donde se mencionan los requisitos que se deben cumplir previamente y la forma de efectuar la solicitud de actualización de distintivos de placas de circulación temporales de vehículos terrestres a través del nuevo módulo agregado a la Agencia Virtual:

Para realizar la solicitud de actualización de distintivos, debe contar con un dispositivo con acceso a internet y tener Agencia Virtual

Además, debe estar solvente en el pago del impuesto sobre circulación de los vehículos registrados a nombre del contribuyente que requieran la actualización

Estar actualizado en el Registro Tributario Unificado (RTU) y, en el caso de personas jurídicas, también debe estar actualizado el representante legal

Manual del usuario para la solicitud en Agencia Virtual

El manual cuenta con los pasos para hacer la solicitud de actualización de placas temporales

Ingresar al Portal SAT, seleccionar el icono de Agencia Virtual, digitar su usuario y contraseña y presionar el botón Iniciar sesión .

. Al ingresar, debe seleccionar en el menú la opción Servicios Tributarios, Vehículos, Solicitudes .

. El sistema muestra la ventana Solicitudes de Registro Fiscal de Vehículos , y debe presionar la opción Reposición .

, y debe presionar la opción . Puede consultar requisitos en el botón Ver requisitos o presionar Continuar para iniciar la solicitud.

o presionar para iniciar la solicitud. El sistema muestra los datos registrados del contribuyente en el RTU; si la información es correcta, presionar el botón Continuar.

Pasos explicados en el Manual del Usuario de la SAT para solicitud de actualización de placas temporales. (Foto, Prensa Libre: captura de pantalla).

Si es una persona jurídica, el sistema despliega el apartado Representantes legales activos ; si tiene varios, debe seleccionar uno y luego presionar Continuar .

; si tiene varios, debe seleccionar uno y luego presionar . El sistema habilita la sección Datos del vehículo ; seleccione el vehículo para realizar la actualización de placas de circulación temporales, verifique que los datos sean correctos y presione el botón Continuar .

; seleccione el vehículo para realizar la actualización de placas de circulación temporales, verifique que los datos sean correctos y presione el botón . El sistema habilita el apartado Tipo de solicitud y debe seleccionar Actualización de distintivos y luego Placas de circulación .

y debe seleccionar y luego . El sistema muestra los motivos de reposición de tarjeta de circulación y certificado de propiedad; debe presionar Continuar .

. Para confirmar la solicitud seleccionada, presione Aceptar para continuar o Cancelar para modificar.

para continuar o para modificar. Aparece la pantalla sobre detalle de pago, y debe presionar el botón Generar formulario .

. Como esta solicitud no tiene costo, el sistema muestra el formulario en estado 3 de 4 y la palabra Congelado. Tiene la opción de ver el formulario o presentarlo.

Pasos explicados en el Manual del Usuario de la SAT para solicitud de actualización de placas temporales. (Foto, Prensa Libre: captura de pantalla).

Luego de presionar el botón Presentar formulario , aparece el mensaje de confirmación y debe seleccionar Sí o No.

, aparece el mensaje de confirmación y debe seleccionar o Si selecciona Sí , presione el botón Actualizar estado de formulario ; luego el sistema muestra el formulario en estado 4 de 4 y la palabra Presentado , y debe presionar el botón Continuar .

, presione el botón ; luego el sistema muestra el formulario en estado y la palabra , y debe presionar el botón . El sistema muestra un resumen de la solicitud y el código asignado a esta, así como datos personales y del vehículo. Este resumen puede ser guardado o impreso por el contribuyente.

Para finalizar la solicitud, debe leer la Declaración jurada, luego presionar el botón Enviar solicitud, y el sistema muestra la pantalla de finalización de solicitud de actualización.

Agendar la cita

Después de la revisión de la solicitud de manera virtual por la SAT, el contribuyente recibe, a través del correo electrónico, un mensaje indicando que ya puede agendar una cita en su Agencia Virtual para presentarse a un punto de atención de la SAT y recibir sus placas. Luego, el contribuyente puede descargar sus distintivos electrónicos desde su Agencia Virtual.

Parque vehicular

Al 9 de junio del 2026, el parque vehicular es de 6 millones 675 mil 706 unidades en circulación, que incluye 3.4 millones de motocicletas, 2.8 millones de vehículos particulares y 426 mil comerciales, según datos divulgados por la entidad.

A esa fecha, se ha pagado el impuesto sobre circulación de vehículos terrestres (ISCV), correspondiente al 2026, en 2.2 millones de unidades, que representan el 33.1%. El total recaudado por ese tributo es de Q573.5 millones, que representa el 38.4% de la meta anual de Q1 mil 495.13 millones