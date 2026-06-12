Impuesto de Circulación 2026: cuánto tiempo queda para pagar y cuántos vehículos siguen pendientes

Los propietarios de vehículos tienen hasta el próximo 31 de julio para pagar el Impuesto Sobre Circulación de Vehículos (ISCV) correspondiente a 2026 y evitar multas, intereses y otros recargos por incumplimiento.

A menos de dos meses de que venza el plazo, alrededor de 2.2 millones de vehículos ya cuentan con el impuesto pagado, lo que equivale al 33.15 % del parque vehicular activo del país, que supera los 6.6 millones de unidades, según datos de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

La institución informó además que la recaudación acumulada al 9 de junio asciende a Q573.49 millones, equivalente al 38.40 % de la meta de Q1,495.13 millones proyectada para este año.

Las autoridades recordaron que el plazo para cancelar este arbitrio vence el próximo 31 de julio y señalaron que el trámite puede realizarse en línea en menos de cinco minutos.

Multas e intereses por no pagar a tiempo

La SAT recordó que el Impuesto Sobre Circulación debe cancelarse entre el 1 de enero y el 31 de julio de cada año. Una vez vencido el plazo, los contribuyentes quedan sujetos a multa, mora e intereses.

La sanción por omisión equivale al 100 % del valor del impuesto, aunque la ley permite una rebaja del 75 % cuando el pago se realiza de forma voluntaria.

Además, se aplican intereses calculados diariamente con una tasa anual vigente de 12.65 %, los cuales son incorporados automáticamente por el sistema Declaraguate o la Agencia Virtual.

La institución también advirtió que los vehículos que acumulen tres años sin pagar el impuesto pueden ser desactivados en el registro tributario. Si son detectados circulando durante operativos, las autoridades pueden proceder a consignarlos.

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¿Cómo pagar el impuesto en línea?

La SAT indicó que el proceso puede realizarse a través de la Agencia Virtual o Declaraguate siguiendo estos pasos:

Agencia Virtual

Ingrese a la Agencia Virtual de la SAT con su NIT o CUI y contraseña. Diríjase al menú Servicios Tributarios y seleccione Declaraguate. Genere el formulario SAT-4091, correspondiente al Impuesto Sobre Circulación de Vehículos (ISCV). Ingrese el número de placa y verifique los datos del vehículo. Revise el monto a pagar y congele el formulario para generar la boleta SAT-2000. Realice el pago mediante banca en línea o en una entidad bancaria autorizada. Una vez acreditado el pago, puede consultar sus vehículos en Agencia Virtual y descargar los distintivos electrónicos, incluida la calcomanía de circulación.

En Declaraguate

Ingresar a Declaraguate y seleccionar el formulario SAT-4091 de Impuesto Sobre Circulación de Vehículos. Ingresar el número de placa y el NIT del propietario del vehículo. Verificar que los datos desplegados correspondan al vehículo y seleccionar la opción "Validar". Congelar el formulario e ingresar un correo electrónico para recibir la información del trámite. Generar e imprimir la boleta SAT-2000 o utilizar los datos para efectuar el pago mediante banca en línea o en agencias bancarias autorizadas. Una vez acreditado el pago, el usuario puede consultar e imprimir su calcomanía electrónica desde los servicios de vehículos de la SAT.

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