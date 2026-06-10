SAT reduce de 13 a 5 pasos inscripción de vehículos usados, y disminuye proceso para reposición de distintivos vehiculares

Con esta modernización también se reduce el número de pasos que se deben realizar en el trámites de inscripción de vehículos usados y de reposición de distintivos, según informó la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

En la conferencia de prensa se indicó que estos trámites se pueden realizar desde un dispositivo móvil con acceso a internet. Además, se genera un expediente electrónico y los documentos que ya forman parte de los registros de la SAT no deberán presentarse de nuevo.

Inscripción de vehículos usados

Con el cambio, el proceso para la inscripción de vehículos usados pasó de 13 a 5 pasos, informó el superintendente de Administración Tributaria, Werner Ovalle.

Los pasos anteriores incluían el llenado del formulario, el pago de impuestos de importación, efectuar pagos en línea o en bancos, cumplir con otros requisitos, agendar una cita por medio de la Agencia Virtual y presentarse a una de las oficinas o agencias de la SAT en dos momentos del proceso, hasta llegar a la inscripción en el sistema. La gestión podía tardar más de un mes.

Sin embargo, ahora los cinco pasos son:

Llenar la solicitud desde la Agencia Virtual

Generar y pagar los formularios correspondientes

Enviar la solicitud; en este paso, el sistema realiza validaciones y genera un expediente electrónico

Recoger las placas en el punto de atención de la SAT más cercano

Imprimir los distintivos electrónicos desde la Agencia Virtual

Además, se informó que el importador de vehículos terrestres usados podrá realizar la inscripción en línea a partir de esta fecha.

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Pasos para inscribir vehículos usados en el RFV DIGITAL a partir del 10 de junio del 2026, explicados por la SAT. (Foto, Prensa Libre: SAT).

Reposición de distintivos

El proceso para la reposición de distintivos de vehículos terrestres requería nueve pasos, pero ahora se reduce a cuatro:

Llenar la solicitud desde la Agencia Virtual

Generar y pagar los formularios correspondientes

Enviar la solicitud; el sistema realiza validaciones y genera un expediente electrónico

Luego de aprobada la solicitud, se pueden imprimir los nuevos distintivos desde la Agencia Virtual

Los trámites de reposición pueden ser: reposición de placas de circulación, tarjeta y certificado de propiedad, así como la actualización de placas de papel.

Pasos para reposición de distintivos de vehículos en el RFV DIGITAL a partir del 10 de junio del 2026, explicados por la SAT. (Foto, Prensa Libre: SAT).

La SAT asegura que la solicitud para cada trámite se puede completar en cinco minutos y explica que la nueva modalidad genera expedientes electrónicos, lo que optimiza la información disponible en sus sistemas para agilizar la validación de requisitos.

El cambio facilitará el cumplimiento voluntario, la simplificación de procesos y la reducción de requisitos, lo que conllevará menores costos y ahorro de tiempo y recursos, aseguró la entidad.

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Desde el lanzamiento del RFV Digital, en agosto del 2025, para la inscripción de vehículos nuevos, se han registrado 472 mil 46 gestiones, de las cuales el 72% ya aplican este procedimiento digital, que ahora se completa en cinco minutos y que antes tardaba hasta 30 días. Ahora se integra la segunda fase, que incluye la inscripción de vehículos usados y la reposición de distintivos.

Pago de impuesto de circulación

A menos de dos meses de que venza el plazo para pagar sin multa el impuesto sobre circulación de vehículos terrestres (ISCV), correspondiente al 2026, el próximo 31 de julio, la SAT ha recibido el pago por 2.2 millones de unidades, que representan el 33.1%.

Ovalle dio a conocer que el parque vehicular al 9 de junio del 2026 es de 6 millones 675 mil 706 unidades en circulación, que incluye 3.4 millones de motocicletas, 2.8 millones de vehículos particulares y 426 mil comerciales.

A esa fecha se han recaudado Q573.5 millones por ISCV, lo que representa el 38.4% de la meta anual de Q1 mil 495.13 millones.

Recaudación a mayo y proyección para el 2027

Ovalle también dio a conocer que el acumulado de recaudación tributaria de enero a mayo del 2026 llegó a Q50 mil 308.3 millones, cifra que representa una ejecución del 101.9% respecto de la meta para ese plazo. Comparado con el mismo período del año pasado, refleja un crecimiento interanual del 8.2%.

En tanto, la proyección de recaudación total propuesta para el 2027 por la Administración Tributaria es de Q130 mil 956.3 millones, expuso el intendente de Recaudación, Érick Echeverría Mazariegos. En total, para el gobierno central sería de Q131 mil 635.9 millones, que incluye la suma de lo recaudado por la SAT más los rubros percibidos por otros entes.