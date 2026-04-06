Guatemala elimina impuesto a herencias: fechas y requisitos para retirar expedientes en Dicabi

Con el Decreto 6-2026 del Congreso de la República, que entró en vigor el 2 de abril del 2026, quedó derogada la Ley del Impuesto de Herencias, Legados y Donaciones, contenida en el Decreto 431, el cual fijaba tasas que oscilaban entre el 1% y el 25%, según el valor de los bienes traspasados por causa de muerte.

Con dicho decreto también se exoneran los procesos en trámite, por ello 4 mil 800 expedientes en curso serán devueltos por la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles (Dicabi) del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin).

La devolución se efectuará de forma ordenada, con fechas de entrega según el número de expediente, informó la institución.

Los documentos se entregarán únicamente a los notarios a cargo de los procesos o a las personas que estos designen o deleguen, siempre que estén debidamente acreditadas, señaló el Minfin.

Estos son los requisitos establecidos para retirar los expedientes:

Notarios

Acreditación profesional: carné de colegiado activo vigente, emitido por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) o, en su defecto, el Documento Personal de Identificación (DPI) original y vigente.

(CANG) o, en su defecto, el Documento Personal de Identificación (DPI) original y vigente. Número de expediente.

Constancia de recepción: firmar y sellar el documento que será proporcionado por la Dicabi.

Persona delegada

Carta de autorización: firmada y sellada por el notario responsable del proceso.

Identificación del delegado: la carta deberá consignar el nombre completo y el número de DPI de la persona designada para el retiro del expediente.

La persona autorizada deberá presentar su DPI vigente y adjuntar una fotocopia.

Referencia del expediente: incluir en la autorización el número de expediente y el nombre del causante.

La entrega se efectuará en las sedes de la capital y en las delegaciones departamentales.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

La sede de la Dicabi se ubica en la 8ª. avenida 20-59, zona 1, Centro Cívico, Ciudad de Guatemala, edificio del Ministerio de Finanzas Públicas.

Además, se informó que, si la solicitud fue presentada en las delegaciones departamentales de la Dicabi en San Marcos, Quiché, Chiquimula o Suchitepéquez, se deberá acudir a la misma delegación para la devolución.

Para más información, la Dicabi y el Minfin ponen a disposición el siguiente número de teléfono: PBX 2374 3000, extensiones 11106, 11114, 11115 y 11116, así como su sitio electrónico.

En el siguiente PDF emitido por el Ministerio de Finanzas Públicas se puede consultar el listado de expedientes, ordenados con las respectivas fechas de entrega y el número de ventanilla a la cual deben acudir los interesados para realizar el procedimiento correspondiente.

A través del Dicabi, se coordinó una reunión con entidades del Estado para definir criterios y procedimientos para la devolución de expedientes en trámite tras la eliminación del impuesto a las herencias, legados y donaciones.