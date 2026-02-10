Congreso deroga impuesto a herencias y perdona pagos pendientes en trámites administrativos o judiciales  

El Congreso de la República aprobó este martes 10 de febrero el Decreto 6-2026, con el cual se deroga la Ley del Impuesto sobre Herencias, Legados y Donaciones. La nueva normativa establece que la transferencia de bienes por causa de muerte ya no estará sujeta a tributo alguno.

Según el texto aprobado, la derogatoria responde a la necesidad de simplificar el sistema tributario y eliminar impuestos considerados ineficientes, como el de herencias, “regulado en una ley que ha quedado desactualizada”, se lee en el considerando.

El nuevo decreto también exonera el pago de multas, intereses y recargos derivados del impuesto anterior, sin importar el estado del trámite administrativo o judicial. Las instituciones que tengan expedientes en curso deberán devolver lo cobrado, sin necesidad de requerimiento alguno.

En procesos judiciales o administrativos aún pendientes, los tribunales deberán aplicar la exoneración y dar por concluidos los casos relacionados con ese impuesto.

El decreto fue emitido el 10 de febrero de 2026 y entrará en vigor 30 días después de su publicación en el Diario Oficial.

