“La lluvia saca a luz el abandono donde vive esta gente”: vecinos siguen en riesgo 28 años después de los primeros derrumbes en Villa Hermosa

Las fuertes lluvias que afectaron el departamento de Guatemala provocaron nuevos colapsos de viviendas y deslizamientos en Villa Hermosa 1, zona 7 de San Miguel Petapa, donde vecinos afirman que el peligro ha persistido durante décadas y que las emergencias se repiten cada temporada de invierno.

Dilsa López, vecina del sector, describió la situación que enfrentaron varias familias durante la emergencia y cuestionó la falta de espacios para resguardar a los afectados.

“Los pobres vecinos los vienen a sacar y no les dan dónde vivir” y “deberían tener un albergue para llevarse toda la gente”, expresó.

Entre los afectados figura Claudia Sales, comerciante del sector, quien relató pérdidas materiales a causa de la crecida del río.

“Alquilamos bodega para nuestra mercadería, pero la verdad que perdimos cosas”, indicó. Según explicó, parte de las herramientas y productos que comercializa fueron arrastrados por la corriente.

Las lluvias recientes provocaron nuevos daños en viviendas de Villa Hermosa, donde residentes advierten que decenas de familias continúan expuestas al riesgo. (Foto: Prensa Libre, Moisés Xec).

Por su parte, Óscar Aguilar, quien utiliza una propiedad cercana al río como espacio de trabajo, aseguró que la amenaza permanece para decenas de familias. “Tenemos un total casi de 80 casas río abajo”, afirmó. También señaló que muchas personas han abandonado el área debido al peligro y que durante las noches de lluvia el temor aumenta por el crecimiento del caudal.

Riesgo que persiste desde el huracán Mitch

Durante el análisis efectuado en Impacto Directo se recordó que los problemas en el sector no son recientes. Vecinos han señalado que los primeros daños severos se registraron tras el paso del huracán Mitch, en 1998, y que desde entonces los deslizamientos y la erosión provocada por el río han continuado afectando viviendas ubicadas en las cercanías del cauce.

En el programa se destacó que la situación también plantea cuestionamientos sobre las condiciones en que se permitió el crecimiento urbano en áreas consideradas vulnerables. Según se expuso, las ampliaciones o construcciones de viviendas deben contar con autorizaciones municipales y evaluaciones técnicas que determinen si son viables en términos de seguridad.

Vecinos de Villa Hermosa aseguran que los colapsos y deslizamientos cerca del río Platanitos son una problemática que persiste desde el paso del huracán Mitch en 1998. (Foto: Prensa Libre, Moisés Xec).

Asimismo, se indicó que las estructuras de mitigación requieren mantenimiento constante para reducir riesgos durante la época lluviosa, especialmente en sectores donde el caudal aumenta de manera considerable y arrastra desechos provenientes de distintas áreas del departamento de Guatemala.

Entre la vulnerabilidad y la falta de opciones

Otro de los aspectos abordados fue la realidad social de las familias que permanecen en el lugar. Durante el análisis se señaló que muchas personas continúan viviendo en zonas de riesgo porque no cuentan con alternativas habitacionales accesibles.

“La gente tiene que buscar dónde vivir, no tiene dónde vivir”, se afirmó durante el programa, donde también se recordó que han transcurrido cerca de 28 años desde los primeros reportes de daños asociados al huracán Mitch.

Además, se indicó que la problemática refleja la ausencia de soluciones estructurales relacionadas con el acceso a vivienda segura. Según se expuso, cada temporada de lluvias vuelve a evidenciar las condiciones de vulnerabilidad en las que permanecen numerosas familias asentadas cerca de barrancos y cauces.

“La lluvia solo saca a luz el abandono donde vive esta gente y la pobreza es la que los hace mantenerse ahí”, fue una de las reflexiones expuestas durante el análisis.

Mientras continúan las evaluaciones de daños por parte de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), vecinos mantienen la preocupación por nuevas lluvias y por el riesgo de que continúe la erosión en sectores donde aún permanecen viviendas habitadas.

Durante el programa se destacó que la emergencia refleja problemas históricos relacionados con vivienda, infraestructura y vulnerabilidad social en Villa Hermosa. (Foto: Prensa Libre, Moisés Xec).

El alcalde Mynor Morales informó previamente que se brindó apoyo para trasladar pertenencias de familias afectadas a una bodega temporal. Sin embargo, al cierre de esta nota no se habían informado medidas definitivas para atender una problemática que, según los vecinos, se ha prolongado durante décadas.

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