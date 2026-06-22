Tragedia por las lluvias: correntada arrastra a menor de 13 años en la zona 18

Las fuertes lluvias que afectan la Ciudad de Guatemala este lunes 22 de junio cobraron la vida de un menor de 13 años, quien fue arrastrado por una corriente de agua en la entrada a la zona 18, según los Bomberos Municipales.

La tragedia ocurrió en la entrada a la colonia Santa Elena 2, zona 18, donde una corriente de agua arrastró a un grupo de menores, según reportes de vecinos.

Elementos del Cuerpo de Bomberos Municipales fueron enviados al lugar tras recibir la alerta. Al llegar, localizaron a un adolescente de 13 años en una cuneta y efectuaron maniobras para extraerlo.

Luego de llevarlo a un área segura, Técnicos en Urgencias Médicas le practicaron reanimación cardiopulmonar (RCP); sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de emergencia, no fue posible salvarle la vida.

De acuerdo con la evaluación efectuada en el lugar, la causa del fallecimiento fue asfixia por inmersión.

La identidad de la víctima no ha sido revelada.

Las autoridades competentes fueron notificadas y quedaron a cargo de las diligencias correspondientes.

Las autoridades hicieron un llamado a la población para evitar exponerse a correntadas, permanecer atenta a las condiciones climáticas y reportar cualquier emergencia a los cuerpos de socorro.

🚨 #URGENTE | en la zona 18: Un menor de 13 años falleció tras ser arrastrado por una fuerte corriente de agua en la entrada a la colonia Santa Elena II. Bomberos Municipales atendieron la emergencia en el lugar. pic.twitter.com/LJ6u7uwJJV — Bomberos Municipales (@bomberosmuni) June 22, 2026

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