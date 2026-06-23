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Pronostican más lluvias en Guatemala este 23 de junio y estas serán las temperaturas máximas
El Insivumeh informó en qué regiones de Guatemala se registrarán lluvias este martes 23 de junio.
Guatemala registrará lluvias este 23 de junio. (Foto Prensa Libre: captura de video de la PMT de Mixco)
Las lluvias continuarán en Guatemala este martes 23 de junio, según el pronóstico del Insivumeh.
Ana Pérez, del Centro de Análisis y Pronósticos, explicó que continúa el ingreso de humedad desde ambos litorales, por lo que no se descarta la presencia de lluvias sobre sectores de la Franja Transversal del Norte e Izabal durante la tarde o noche.
También continuará el ambiente cálido principalmente en el sur y norte del territorio nacional.
Según los monitoreos, se esperan acumulados bajos de lluvia para todo el territorio nacional; sin embargo, no se descartan fuertes lluvias sobre sectores de Izabal y cadena volcánica.
Durante la tarde de este martes se esperan lluvias sobre sectores de la Bocacosta, occidente y el sur de altiplano central. Estas podrían estar acompañadas de actividad eléctrica.
En la Franja Transversal del Norte y en Petén se espera nubosidad dispersa durante parte de la tarde, aunque no se descartan nublados parciales y lluvia de corta duración.
El Insivumeh recomienda tomar las precauciones necesarias ante las lluvias previstas, ya que estas podrían provocar crecida de ríos, inundaciones, movimientos en masa o lahares en cadena volcánica.
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Temperaturas máximas
En Izabal y sectores al sur de los valles de Oriente se registrarán temperaturas elevadas que podrían oscilar entre los 34°C y 36°C grados al mediodía.
Mientras que en sectores de occidente y parte de la Franja Transversal del Norte podrían haber temperaturas máximas entre los 24°C y los 26°C.
En altiplano central las temperaturas máximas oscilarán entre los 28°C y los 30°C grados.
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