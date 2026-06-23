Pronostican más lluvias en Guatemala este 23 de junio y estas serán las temperaturas máximas

Las lluvias continuarán en Guatemala este martes 23 de junio, según el pronóstico del Insivumeh.

Ana Pérez, del Centro de Análisis y Pronósticos, explicó que continúa el ingreso de humedad desde ambos litorales, por lo que no se descarta la presencia de lluvias sobre sectores de la Franja Transversal del Norte e Izabal durante la tarde o noche.

También continuará el ambiente cálido principalmente en el sur y norte del territorio nacional.

Según los monitoreos, se esperan acumulados bajos de lluvia para todo el territorio nacional; sin embargo, no se descartan fuertes lluvias sobre sectores de Izabal y cadena volcánica.

Durante la tarde de este martes se esperan lluvias sobre sectores de la Bocacosta, occidente y el sur de altiplano central. Estas podrían estar acompañadas de actividad eléctrica.

En la Franja Transversal del Norte y en Petén se espera nubosidad dispersa durante parte de la tarde, aunque no se descartan nublados parciales y lluvia de corta duración.

El Insivumeh recomienda tomar las precauciones necesarias ante las lluvias previstas, ya que estas podrían provocar crecida de ríos, inundaciones, movimientos en masa o lahares en cadena volcánica.

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Temperaturas máximas

En Izabal y sectores al sur de los valles de Oriente se registrarán temperaturas elevadas que podrían oscilar entre los 34°C y 36°C grados al mediodía.

Mientras que en sectores de occidente y parte de la Franja Transversal del Norte podrían haber temperaturas máximas entre los 24°C y los 26°C.

En altiplano central las temperaturas máximas oscilarán entre los 28°C y los 30°C grados.

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