COG denuncia a José Chic ante el TSE por presunta propaganda ilegal

El Comité Olímpico Guatemalteco (COG) presentó una denuncia administrativa ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) contra el diputadoJosé Alberto Chic, del bloque Voluntad Oportunidad y Solidaridad (VOS), por presunta propaganda electoral anticipada y promoción ilegal de su imagen.

La acción se suma a la denuncia que el Comité Olímpico Guatemalteco (COG) presentó el 11 de agosto contra el legislador ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el TSE.

En ese caso, el COG señaló a Chic por posibles delitos de simulación de delito, amenazas, calumnia, injuria, difamación, resistencia, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes, además de una presunta campaña electoral anticipada.

Cuestiona la forma de la fiscalización

El COG explicó que su denuncia se relaciona con publicaciones que Chic ha realizado en redes sociales durante sus acciones de fiscalización. La entidad afirmó que el diputado ha utilizado esos espacios para, según su señalamiento, desprestigiar y denigrar a funcionarios de la institución.

Aseguró que no se opone a la fiscalización ni al control sobre sus actuaciones, pero cuestionó la manera en que el legislador ha desarrollado esas acciones y sostuvo que estas podrían estar siendo utilizadas para promocionar su imagen.

Uno de los principales temas que Chic ha fiscalizado es el remozamiento del estadio Doroteo Guamuch Flores, seguimiento que realiza desde la Comisión de Deportes del Congreso. El diputado ha cuestionado el avance de los trabajos y la actuación de las autoridades deportivas en relación con el proyecto.

La fiscalización a la CDAG no es nueva. En febrero, Chic ya había señalado que las autoridades de la entidad se habían resistido a acudir a anteriores citaciones del Congreso y anunció nuevos llamados para abordar el estado del estadio nacional.

Las citaciones

El enfrentamiento también se extendió porque el COG ha sido citado por Chic en el marco de la revisión de recursos relacionados con los Juegos Centroamericanos 2025.

El COG denunció el 11 de agosto que el diputado habría excedido sus facultades de fiscalización y cuestionó expresiones y actuaciones que, según la entidad, constituyen intimidación y descrédito. La institución también señaló que durante una citación presentó un oficio para solicitar aclaraciones sobre la convocatoria, pero que Chic se negó a recibirlo.

La entidad sostiene que continuará atendiendo los requerimientos de información, pero busca que se determine si la forma en que el diputado realiza la fiscalización constituye propaganda ilegal.

Lea también: Gramilla, pista y luces: las mejoras del estadio Doroteo Guamuch Flores que atraen a firmas nacionales e internacionales

Chic defiende su labor de fiscalización

Chic, en conferencia de prensa este viernes 14 de agosto, se refirió al conflicto y rechazó que las acciones de fiscalización tengan un propósito electoral. El legislador sostuvo que estas responden a requerimientos sobre el uso de recursos públicos.

El diputado afirmó que la fiscalización no era improvisada y mostró una línea de tiempo de las citaciones realizadas a autoridades de la CDAG y del COG.

El legislador ha señalado que parte de sus cuestionamientos se relacionan con los recursos destinados a los Juegos Centroamericanos 2025 y con el manejo de fondos de las entidades deportivas. En el caso de la CDAG, además, ha dado seguimiento a la remodelación del estadio Doroteo Guamuch Flores, proyecto para el cual se han desembolsado Q63.6 millones correspondientes a un convenio con el PNUD.

La ausencia de funcionarios de la CDAG en las citaciones también ha sido parte del conflicto. El 11 de agosto, la entidad se excusó de asistir a una reunión de la Comisión de Deportes en la que se daría seguimiento al convenio con el PNUD, los diagnósticos técnicos y los avances para la remodelación del estadio. La reunión daba continuidad a una citación del 7 de julio.