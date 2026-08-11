El Comité Olímpico Guatemalteco denuncia al diputado José Chic por ocho delitos, entre estos, campaña electoral anticipada

El Comité Olímpico Guatemalteco (COG) compartió un video en el que informó sobre la denuncia presentada contra el diputado José Alberto Chic ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Tribunal Supremo Electoral (TSE), al señalar que el congresista incurrió en una serie de acciones que, a criterio de la institución, exceden sus facultades de fiscalización.

El COG comentó que la denuncia es por los delitos de simulación de delito, amenazas, calumnia, injuria, difamación, resistencia, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes, además de una presunta campaña electoral anticipada.

De acuerdo con el COG, durante una citación del diputado se presentó un oficio en el que se solicitaba aclarar inconsistencias en la convocatoria. Según el Comité, el congresista se negó a recibir el documento.

"Luego de que el Comité Olímpico Guatemalteco presentara un oficio de comunicación y aclaración sobre inconsistencias en la convocatoria que requerían precisión y debida fundamentación, el cual el diputado se negó a recibir sin fundamento, se produjeron expresiones y actuaciones como las que veremos a continuación", comentó.

Agregó que las actuaciones del legislador sobrepasaron ese ámbito.

"Insultar, intimidar, desacreditar o agredir como estrategia de una campaña electoral anticipada no es fiscalizar", comentó.

El Comité también señaló que las diferencias entre ambas partes deben resolverse por las vías legales.

"Una diferencia institucional o jurídica nunca debe convertirse en motivo para insultar, intimidar o desacreditar públicamente sin fundamento", añadió.

Se consultó al diputado José Chic sobre la denuncia presentada en su contra; sin embargo, al cierre de esta edición no se había pronunciado al respecto.