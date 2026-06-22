Deslizamientos, derrumbes y una muerte: el saldo de las intensas lluvias que azotan la ciudad

Las fuertes lluvias registradas este lunes 22 de junio provocaron emergencias en distintos sectores de la Ciudad de Guatemala, donde se reportó la muerte de un adolescente, deslizamientos de tierra, caída de árboles, derrumbes y afectaciones viales.

La emergencia más grave ocurrió en la entrada a la colonia Santa Elena 2, zona 18, donde un adolescente de 13 años murió luego de ser arrastrado por una correntada, informaron los Bomberos Municipales.

Según los socorristas, varios menores fueron arrastrados por la corriente. Al llegar al lugar, localizaron al adolescente en una cuneta y efectuaron maniobras para extraerlo. Posteriormente, Técnicos en Urgencias Médicas le practicaron reanimación cardiopulmonar; sin embargo, no lograron salvarle la vida.

En la 29 avenida final de la zona 5, un deslizamiento de tierra provocó daños en viviendas y obligó a evacuar a varios residentes.

Bomberos Voluntarios informaron que una porción considerable del talud cedió, lo que causó daños en una estructura ubicada en la parte superior de la ladera y el colapso de láminas y otros materiales hacia viviendas situadas en la parte baja.

Además, varios postes y cableado aéreo resultaron afectados por el movimiento de tierra.

De forma preliminar, no se reportan personas soterradas ni víctimas.

Bomberos Municipales indicaron que fueron evacuados principalmente niños y adultos mayores. Algunos residentes permanecían en el lugar por temor a robos en sus viviendas.

Las lluvias también ocasionaron un derrumbe en el sector de Vuelta del Sol, zona 24, en la ruta hacia Canalitos.

Amílcar Montejo, director de Comunicación de la Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito (Emetra), informó que personal de la unidad Limpia y Verde efectuó trabajos para retirar material y habilitar el paso vehicular.

La Municipalidad de Guatemala indicó que mantiene personal desplegado para atender emergencias y recomendó a los vecinos reportar incidentes a los teléfonos 1551 y 2389-1099.

En la zona 17, personal municipal atendió la caída de un árbol en Residenciales del Norte, incidente atribuido a las fuertes lluvias.

Además, videos difundidos en redes sociales mostraron cómo una correntada arrastró grandes cantidades de basura hacia la ruta de Canalitos, en la zona 24.

A nivel nacional, Valeria Urizar, vocera de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), informó que durante la época lluviosa del 2026 el Sistema Conred ha atendido 560 emergencias, las cuales han afectado a más de nueve mil personas.

Según la institución, Alta Verapaz es el departamento con mayor cantidad de incidentes reportados, con 99 emergencias atendidas.

Urizar agregó que en las últimas 24 horas fueron atendidas tres emergencias en Santa María Cahabón, Alta Verapaz; Colomba Costa Cuca, Quetzaltenango; y San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango. En este informe de la Conred no se incluyen los incidentes de la capital.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población para evitar cruzar ríos crecidos o calles inundadas, mantener lista la mochila de las 72 horas y mantenerse informada por medio de canales oficiales.

Más lluvias

Las lluvias podrían intensificarse en Guatemala durante los próximos días debido al paso de dos ondas del este que afectarán el territorio nacional entre el 22 y el 27 de junio, informó el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

Hasta el 20 de junio se habían registrado nueve ondas del este en el país. La décima ingresó este 22 de junio y la undécima se prevé entre el 26 y el 27 de junio.

Edwin Rojas, director del Insivumeh, explicó que estos sistemas favorecerán el ingreso de abundante humedad y condiciones de inestabilidad atmosférica, lo que incrementará la nubosidad y las precipitaciones en gran parte del territorio nacional.

Para el período comprendido entre el 22 y el 28 de junio se pronostican lluvias acompañadas de actividad eléctrica durante la tarde y las primeras horas de la noche, principalmente desde el sur hacia el centro del país.

Socorristas inspeccionan el área afectada por un deslizamiento de tierra en la 29 avenida final de la zona 5, donde varias viviendas resultaron dañadas.

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Bomberos Voluntarios realizan labores de evaluación y rastreo en la 29 avenida final zona 5, donde un deslizamiento de tierra provocó daños en la parte baja del sector.



No se reportan personas soterradas y continúan las inspecciones para descartar riesgos adicionales. pic.twitter.com/4iw187lmkA — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) June 22, 2026

#Chiquimula A través de la #OMGIRD se realizó una Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) en vivienda afectada por deslizamiento registrado en barrio El Pinalito, San Juan Ermita, Chiquimula.



Fotografías: OMGIRD. pic.twitter.com/96T7GspR3t — CONRED (@ConredGuatemala) June 23, 2026