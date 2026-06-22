Familias son evacuadas por deslizamiento en la zona 5 tras fuertes lluvias

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Familias son evacuadas por deslizamiento en la zona 5 tras fuertes lluvias

Un deslizamiento de tierra en la colonia Brick, zona 5 capitalina, obligó a evacuar de forma preventiva a varias familias debido a la inestabilidad del terreno.

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Bomberos y personal de Conred evalúan el área afectada por un deslizamiento de tierra en la colonia Brick, zona 5 de la Ciudad de Guatemala. (Foto: Prensa Libre, Bomberos Municipales).

Las fuertes lluvias registradas la tarde del lunes 22 de junio provocaron un deslizamiento de tierra en la 29 avenida final y 18 calle de la colonia Brick, zona 5 capitalina, lo que obligó a cuerpos de socorro a evacuar de forma preventiva a varias familias ante el riesgo de nuevos derrumbes en el sector.

De acuerdo con información de los Bomberos Municipales y Bomberos Voluntarios, una porción considerable del talud cedió y provocó daños en una vivienda ubicada en la parte superior de la ladera. Como consecuencia, columnas, láminas, tierra y otros materiales se desplomaron hacia inmuebles localizados en la parte baja, además de afectar postes y cableado aéreo.

Las autoridades indicaron que, hasta el cierre de esta nota, no se reportaban personas soterradas ni víctimas. Sin embargo, rescatistas continuaban con labores de evaluación, rastreo e inspección para descartar riesgos adicionales y verificar posibles daños estructurales en viviendas cercanas.

Evacúan a niños, adultos mayores y familias por riesgo de nuevos derrumbes

Tras la emergencia, socorristas iniciaron la evacuación preventiva de vecinos que permanecían en las cercanías del deslizamiento. Según los cuerpos de socorro, entre las personas trasladadas a lugares seguros se encontraban principalmente niños, adultos mayores y mujeres, mientras que algunos residentes optaron por permanecer en sus viviendas por temor a robos.

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Bomberos Municipales informaron que el terreno presenta condiciones de inestabilidad debido a la saturación de los suelos provocada por las lluvias de las últimas horas, por lo que el área fue acordonada mientras personal de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) realiza evaluaciones técnicas y determina las medidas a seguir.

De manera preliminar, se reportó la evacuación de al menos una familia, aunque las inspecciones continúan para establecer si más viviendas deberán ser desalojadas por precaución.

Rafael Zuñiga, vocero de Bomberos Municipales, indica que varias familias fueron evacuadas de forma preventiva debido a la inestabilidad del terreno tras las fuertes lluvias. (Foto: Prensa Libre, Bomberos Municipales).
Parte de una vivienda colapsó y materiales cayeron sobre inmuebles ubicados en la parte baja de la ladera afectada. (Foto: Prensa Libre, Bomberos Municipales).

Un sector con antecedentes de deslizamientos

Vecinos y cuerpos de socorro señalaron que no es la primera vez que se registra una emergencia de este tipo en el área. En 2022 se reportó un deslizamiento en el mismo sector y durante 2025 también se registraron incidentes relacionados con la inestabilidad del terreno.

Las imágenes captadas en el lugar muestran cómo parte de la estructura de una vivienda colapsó y cayó sobre un camino y otras casas ubicadas en la parte baja. Los daños también alcanzaron objetos y pertenencias de residentes afectados por el movimiento de tierra.

Lluvias incrementan riesgo de emergencias en Guatemala

La emergencia ocurre en medio de un período de alta vulnerabilidad por lluvias. El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que dos ondas del este afectarán Guatemala durante esta semana, favoreciendo un incremento de precipitaciones, tormentas eléctricas y condiciones propicias para inundaciones, derrumbes y deslizamientos.

Bomberos y personal de Conred evalúan el área afectada por un deslizamiento de tierra en la colonia Brick, zona 5 de la Ciudad de Guatemala. (Foto: Prensa Libre, Bomberos Municipales).

Según el Insivumeh, la décima onda del este ingresó al país este 22 de junio y una undécima se prevé entre el 26 y 27 de junio. Estos sistemas favorecerán el ingreso de abundante humedad y condiciones de inestabilidad atmosférica, especialmente durante las tardes y primeras horas de la noche.

Bomberos Municipales recordaron a la población que señales como grietas en paredes, filtraciones de agua, hundimientos o puertas que dejan de cerrar correctamente pueden advertir sobre posibles deslizamientos. Asimismo, recomendaron reportar cualquier anomalía a los cuerpos de socorro y atender las indicaciones de las autoridades para evitar tragedias.

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ESCRITO POR:

Erick Gutiérrez

Periodista de Prensa Libre con tres años de experiencia en periodismo impreso, digital y multimedia. Fotógrafo e integrante del equipo de Inmediatez y Tendencias.

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Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

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