Clima en Guatemala: prevén lluvias con actividad eléctrica y ambiente cálido del 22 al 26 de junio

Guatemala ha registrado ambiente cálido y lluvias en algunas regiones en los últimos días, y para esta semana, del 22 al 26 de junio, se pronostican condiciones climáticas similares, según el boletín del Insivumeh.

De acuerdo con el pronóstico, las lluvias para esta semana se asocian con condiciones locales, el ingreso de humedad de ambos litorales y el paso o acercamiento de ondas del este.

Se prevén áreas con niebla matutina, ambiente cálido y húmedo. No se descartan lloviznas o lluvias con actividad eléctrica por la tarde y noche.

Las precipitaciones previstas favorecen el registro de crecidas de ríos, inundaciones, deslizamientos de tierra, deslaves, daños en la red vial y posibles lahares en la cadena volcánica.

En la meseta central, que incluye la ciudad de Guatemala, se espera poca nubosidad alternada con períodos parcialmente nublados, así como ambiente cálido y húmedo.

También se prevé incremento y desarrollo de nubosidad por la tarde y noche, con presencia de lloviznas o lluvias con actividad eléctrica. Habrá viento del nordeste ligero, con cambio al sur por la tarde.

Las temperaturas máximas en la capital serán de 26°C a 28°C, y en el altiplano central y occidental, de 23°C a 30°C.

En la región del Pacífico, el clima será parcialmente nublado, alternado con poca nubosidad, ambiente cálido y húmedo, e incremento y desarrollo de nubosidad por la tarde y noche, con posibilidad de lluvias moderadas acompañadas de actividad eléctrica. El termómetro podría marcar entre 34°C y 36°C.

En la región del Motagua y los valles de Oriente se prevé poca nubosidad alternada con períodos parcialmente nublados, así como ambiente cálido y húmedo durante el día.

También se espera incremento y desarrollo de nubosidad por la tarde y noche, con posibilidad de lluvias y actividad eléctrica. Las temperaturas máximas oscilarán entre 36°C y 38°C.

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Las regiones norte, Caribe y Franja Transversal del Norte tendrán ambiente parcialmente nublado y posibles lloviznas o lluvias dispersas. Las temperaturas máximas estarán entre 28°C y 37°C.

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