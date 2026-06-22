Dos ondas del este aumentarán las lluvias y el riesgo de emergencias en Guatemala

Las lluvias podrían intensificarse en Guatemala durante los próximos días debido al paso de dos ondas del este que afectarán el territorio nacional entre el 22 y el 27 de junio, informó este lunes 22 de junio el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

Hasta el 20 de junio se habían registrado nueve ondas del este en el país. La décima ingresó este 22 de junio y la undécima se prevé entre el 26 y el 27 de junio.

Edwin Rojas, director del Insivumeh, explicó que estos sistemas favorecerán el ingreso de abundante humedad y condiciones de inestabilidad atmosférica, lo que incrementará la nubosidad y las precipitaciones en gran parte del territorio nacional.

Para el período comprendido entre el 22 y el 28 de junio se pronostican lluvias acompañadas de actividad eléctrica durante la tarde y las primeras horas de la noche, principalmente desde el sur hacia el centro del país.

Según el Insivumeh, las condiciones serán favorables para la formación de tormentas locales severas, con acumulados significativos de lluvia en períodos cortos, vientos fuertes y posible caída de granizo.

Rojas indicó que las mayores precipitaciones podrían registrarse en San Marcos, Suchitepéquez y Escuintla, donde los acumulados de lluvia podrían oscilar entre 25 y 200 milímetros durante la semana.

El funcionario añadió que las lluvias aumentan el riesgo de inundaciones repentinas, crecidas de ríos, derrumbes y deslizamientos, especialmente en áreas con pendientes pronunciadas y en tramos de la red vial nacional.

Como parte de los sistemas de monitoreo, el Insivumeh elabora pronósticos basados en impactos, los cuales combinan información sobre acumulados de lluvia, pronósticos de precipitación y características del terreno para identificar áreas con mayor probabilidad de registrar emergencias.

De acuerdo con los análisis del instituto, San Marcos y Quetzaltenango figuran entre los departamentos con mayor probabilidad de presentar movimientos en masa durante los próximos días.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada por medio de los boletines oficiales y atender las indicaciones de los cuerpos de socorro y de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).

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