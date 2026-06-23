Insivumeh monitorea nueva onda del este tras lluvias abundantes en gran parte del país

Las lluvias registradas en las últimas horas en gran parte del territorio nacional están asociadas al paso de la onda del este número 10 de la temporada, fenómeno que dejó abundante humedad, precipitaciones y actividad eléctrica, según informó el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

Cleofas Culajay, del Departamento de Pronósticos del Insivumeh, explicó que el sistema atravesó Guatemala el lunes último y generó condiciones favorables para lluvias fuertes en diversas regiones del país.

“Son sistemas que básicamente vienen cargados de humedad, algunos más que otros, por lo que a su paso por el territorio nacional dejan lluvias fuertes con actividad eléctrica, principalmente en los sectores montañosos. Este sistema venía cargado de bastante humedad, lo cual dejó a su paso abundante lluvia y bastante humedad”, afirmó Culajay.

Las ondas del este son perturbaciones atmosféricas que se desplazan desde el océano Atlántico hacia Centroamérica y suelen incrementar la nubosidad, las lluvias y la actividad eléctrica durante la época lluviosa.

Según el pronosticador, la lluvia registrada el lunes se mantuvo dentro de los parámetros normales para este tipo de fenómenos. Sin embargo, el Insivumeh mantiene vigilancia sobre otra onda del este que podría afectar el país entre miércoles y jueves.

Suelos saturados aumentan riesgo de emergencias

Las precipitaciones acumuladas durante las últimas semanas han provocado que los suelos permanezcan saturados en distintas regiones, situación que incrementa la posibilidad de emergencias asociadas a las lluvias.

Culajay indicó que existe riesgo de deslizamientos de tierra, descenso de lahares en la cadena volcánica y crecidas repentinas de ríos.

La institución también emitió recomendaciones para que la población permanezca atenta a los avisos de las autoridades, especialmente en áreas vulnerables a movimientos en masa e inundaciones.

Persisten condiciones favorables para lluvias

Por su parte, Ana Pérez, pronosticadora del Insivumeh, informó en redes sociales que este martes continúa el ingreso de humedad desde ambos litorales, favorecido por los vientos del este.

De acuerdo con el análisis meteorológico, durante la tarde y noche podrían registrarse lluvias en sectores de la Franja Transversal del Norte, Izabal, Bocacosta, Occidente y el sur del Altiplano Central.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, principalmente en áreas cercanas a la cadena volcánica.

La especialista añadió que el ambiente continuará cálido en gran parte del país. En Izabal y sectores del sur de Valles de Oriente se prevén temperaturas entre 34 y 36 grados al mediodía, mientras que en Occidente y áreas de la Franja Transversal del Norte los valores máximos oscilarían entre 24 y 26 grados.

En el Altiplano Central se esperan temperaturas máximas entre 28 y 30 grados.

Aunque los modelos meteorológicos prevén acumulados bajos de lluvia a escala nacional, el Insivumeh no descarta eventos localmente fuertes en Izabal y sectores de la cadena volcánica.

Tormentas locales severas

El Insivumeh advirtió que las condiciones atmosféricas actuales favorecen la formación de tormentas locales severas, caracterizadas por lluvias intensas, fuertes vientos y posible caída de granizo en áreas montañosas.

Durante la tarde de este martes se observaron nubes convectivas con lluvias y actividad eléctrica en el oeste y norte de Petén, mientras que en el Pacífico y el sur de Valles de Oriente predominaban condiciones de poca nubosidad.

La entidad señaló que los mayores acumulados de lluvia podrían registrarse en Occidente, Bocacosta, la Franja Transversal del Norte, el Caribe y sectores del Altiplano Central.

Humedad del suelo supera el 90% en municipios de Petén

Un boletín especial del Insivumeh reveló que los municipios de San Luis y San Francisco, en Petén, presentan niveles de saturación iguales o superiores al 90% en la capa superficial del suelo.

Esta condición favorece la escorrentía y aumenta la probabilidad de crecidas en ríos, riachuelos, quebradas y zanjones.

Los registros de las últimas 24 horas muestran que los mayores acumulados de lluvia ocurrieron en Guatemala, con 59.7 milímetros; Chiquimula, 33.8; Izabal, 29.4; Alta Verapaz, 18.2; y Huehuetenango, 17.5 milímetros.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población para tomar precauciones ante posibles inundaciones, deslizamientos, movimientos en masa, crecidas repentinas de ríos y descenso de lahares en la cadena volcánica, debido a que las condiciones atmosféricas continúan favoreciendo el desarrollo de lluvias durante los próximos días.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.