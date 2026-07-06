“¿Cuánto vale la vida?”: expertos advierten de riesgos tras accidente de tráiler causado por adolescente

“¿Cuánto vale la vida humana?”, fue una de las frases planteadas durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, al analizar el accidente ocurrido la noche del viernes 3 de julio en el kilómetro 115 de la ruta al Atlántico, en Usumatlán, Zacapa, donde murieron el adolescente que conducía un tráiler cargado con bloques y el piloto de un vehículo particular.

El caso cobró relevancia porque el conductor del transporte pesado tenía 16 años, edad inferior a la requerida para manejar una unidad de este tipo. Según la información conocida, el tráiler habría hecho una maniobra de rebase sin verificar que la vía estuviera libre, invadió el carril contrario y colisionó de frente contra un automóvil. Luego el cabezal impactó contra una ceiba.

Durante el programa se destacó que el hecho expone posibles fallas en los controles sobre el transporte pesado, la contratación de pilotos y la supervisión de unidades que circulan en carreteras del país.

Investigación apunta a la empresa propietaria

Las autoridades buscan establecer cómo el adolescente llegó a conducir el cabezal, quién autorizó que lo operara y si hubo responsabilidades administrativas o legales de la empresa propietaria de la unidad.

La Dirección General de Transportes (DGT) informó que iniciará un proceso administrativo sancionatorio contra la empresa, después de que la inspección técnica estableciera que el cabezal no contaba con póliza de seguro de daños a terceros ni con sistema limitador de velocidad, requisitos obligatorios para este tipo de transporte.

La empresa propietaria del cabezal enfrenta un proceso sancionatorio, mientras el centro educativo al que asistía el adolescente lamentó su fallecimiento y expresó sus condolencias a la familia. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

En el programa se señaló que el caso refleja “una clara muestra de la irresponsabilidad” y también “impunidad”, al considerar que las sanciones posteriores no evitan la pérdida de vidas.

Expertos señalan falta de prevención y controles

Los analistas indicaron que el problema no se limita a la sanción contra la empresa, sino a la falta de controles previos para impedir que personas sin edad, licencia o capacitación conduzcan vehículos pesados.

“¿De qué sirve ponerle una sanción a la empresa o al dueño si realmente perdemos vidas?”, se dijo durante el análisis, al subrayar que las medidas deben ser preventivas y no solo reactivas.

También se afirmó que existe una “ausencia total de supervisores” y que las autoridades deberían tener mecanismos para verificar qué unidades incumplen con el limitador de velocidad, los seguros y las condiciones mecánicas requeridas.

Comunidad despide al adolescente

El adolescente fue sepultado el domingo pasado con el acompañamiento de familiares, amigos, docentes y compañeros. El centro educativo al que asistía lamentó su fallecimiento en redes sociales y expresó condolencias a la familia.

Durante el análisis del caso se señaló la necesidad de reforzar la supervisión del transporte pesado y garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

En el accidente también murió Felipe Antonio Ayala Rodas, de 38 años, quien conducía el automóvil particular. Según vecinos, regresaba a su vivienda después de una jornada de trabajo.

Mientras continúan las pesquisas, el caso reaviva la discusión sobre la seguridad vial, la fiscalización del transporte de carga y la necesidad de verificar la idoneidad de quienes manejan unidades pesadas en las carreteras de Guatemala.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.