Persecución en Villa Nueva termina con la captura de presuntos responsables de arrollar a dos agentes de la PNC

Dos presuntos responsables de arrollar a agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron capturados este lunes 6 de julio tras una persecución.

Según la información, agentes de la Comisaría 14 capturaron a los sospechosos del incidente cuando dos policías efectuaban acciones preventivas y de acercamiento comunitario, en el marco del programa de Policía Comunitaria, en la colonia Castañás, zona 11 de Villa Nueva.

La PNC informó que los ahora detenidos intentaron huir, por lo que de inmediato coordinó un operativo de búsqueda y persecución, y alertó a las unidades del sector para interceptar el vehículo en el que se desplazaban.

Minutos después, en la subida de Villalobos, fueron capturados Silvano “N”, de 28 años, y Diego “N”, de 29, quienes se conducían en la camioneta P-903JXT. Se presume que se encontraban bajo efectos de licor.

Diego “N” registra un antecedente por el delito de robo agravado, desde el 2020, afirmó la PNC.

La institución indicó que uno de los agentes, a causa de las lesiones que sufrió, fue trasladado de inmediato a un centro asistencial.

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