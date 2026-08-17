Guardaparques descubren tala ilegal en El Zotz, persiguen a dos hombres y terminan retenidos

Un grupo de pobladores retuvo y amenazó con linchar a personal del Centro de Estudios Conservacionistas (CECON), del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) y de la División de Protección a la Naturaleza (Diprona) de la Policía Nacional Civil (PNC), después de un operativo contra la tala ilegal en el Biotopo Protegido El Zotz-San Miguel La Palotada, en San José, Petén, informaron este lunes 17 de agosto las autoridades.

El incidente ocurrió en la aldea Corozal, cuando el personal regresaba de un patrullaje durante el cual fueron descubiertos dos hombres que, según la ampliación de una denuncia presentada ante el Ministerio Público (MP), talaban árboles dentro del área protegida.

Juan José Romero Zetina, coordinador del área protegida, explicó que los problemas por la extracción ilegal de madera se registran desde el año pasado y aseguró que la situación representa un riesgo cada vez mayor para los guardaparques.

Según Romero Zetina, los patrullajes han permitido localizar áreas afectadas por la extracción de especies protegidas, entre ellas caoba, cedro y chicozapote.

“Desde el año pasado venimos detectando tala ilícita en el sur del Biotopo del Zotz. Siempre ha sido una zona de amenaza, de gente inconforme que ilegalmente entra a talar madera comercial, altamente comercial, y ya hemos hecho la denuncia”, afirmó Romero Zetina.

El coordinador señaló que los hechos han sido denunciados ante el MP, pero aseguró que no han recibido información sobre avances en la investigación.

Una ampliación de denuncia dirigida a la Agencia Fiscal de Delitos contra el Ambiente del MP en Petén identifica el caso con el expediente M0003-2023-606 y señala que existe una denuncia anterior, presentada mediante el oficio 132-2023/jjrz, del 27 de octubre del 2023.

El documento atribuye la extracción ilegal de madera a una supuesta red de pobladores de la aldea Corozal y señala a un pastor de una iglesia pentecostal, como presunto responsable de influir en los pobladores.

Romero Zetina aseguró que el religioso les dice a sus feligreses que los recursos existentes en el planeta pertenecen a los seres humanos. El señalamiento consta también en la ampliación de denuncia.

Dos sitios con tala ilegal

De acuerdo con la ampliación de denuncia, personal del CECON, Conap y la PNC-Diprona ha efectuado patrullajes de rutina e interinstitucionales para detectar y prevenir la extracción ilegal de madera.

Uno de los sitios fue documentado el 18 de marzo del 2026. Según la denuncia, allí fue talado un cedro de 0.60 metros de diámetro y 14 metros de largo.

El documento calcula que del árbol se obtuvieron dos mil 65 metros cúbicos, equivalentes a 413 pies tablares de madera, con un valor estimado de Q4 mil 956.

El personal persiguió a dos personas, quienes huyeron, según el informe. La madera fue destruida y el Conap decomisó una motosierra.

El segundo sitio fue localizado el 11 de agosto del 2026. La ampliación de denuncia refiere la tala de dos árboles de chicozapote, de 0.55 y 0.62 metros de diámetro y de 15 y 18 metros de largo, respectivamente.

La madera obtenida fue calculada en 4 mil 679 metros cúbicos, equivalentes a 936 pies tablares y con un valor estimado de Q11 mil 230.

El informe señala que nuevamente fueron perseguidos dos hombres, quienes lograron huir. El personal destruyó la madera y decomisó otra motosierra.

Los esperaban en la salida

Después del segundo operativo ocurrió la retención.

La ampliación de denuncia señala que el 12 de agosto, a las 12.15 horas, cuando el personal salía del área luego de perseguir a los dos hombres y destruir la madera, un grupo de personas lo esperaba en la balastera de la aldea Corozal.

Según el documento, los pobladores habían colocado piedras, árboles y fuego para obstaculizar el camino.

El grupo exigía que fueran entregados los dos hombres que habían sido perseguidos durante el patrullaje y amenazó con linchar a integrantes del CECON, Conap y la PNC-Diprona, así como con incendiar tres vehículos en los que se desplazaban.

“Los muchachos salieron del patrullaje y tenían que pasar por la aldea, pero ya los estaban esperando ahí. Fue un conato de linchamiento el que se armó”, relató Romero Zetina.

Agregó que los pobladores también se apoderaron de la motosierra que había sido decomisada durante el operativo, y que el personal permaneció retenido durante más de dos horas. Los pobladores permitieron que los guardaparques se retiraran cuando los dos hombres perseguidos aparecieron en la aldea.

“Hasta que aparecieron en la aldea, como dos horas después, los soltaron, pero los amenazaron con quemar y lincharlos”, dijo Romero Zetina.

Denuncian amenazas anteriores

Además, Romero Zetina afirmó que no es la primera ocasión en que trabajadores del área protegida afrontan amenazas o retenciones relacionadas con actividades dentro de El Zotz.

Recuerda otro incidente relacionado con personas dedicadas a extraer copal, producto utilizado, entre otros fines, como incienso.

“Ese fue otro grupo, junto con algunos de ellos, nos secuestraron a dos guardaparques, eso fue hace dos años”, aseguró.

El coordinador considera que el incidente más reciente eleva el nivel de riesgo para quienes tienen a su cargo la protección del biotopo.

“Es segunda vez que sucede [...] y a raíz de eso, pues es segundo intento de amenaza a nuestros guardaparques que sufrimos en el Biotopo. Entonces sí, debe ponerse una alerta, porque sí es un atentado incluso contra la vida de nuestros guardaparques”, manifestó.

Romero Zetina advirtió que la tala ilegal y las amenazas dificultan las tareas de conservación y vigilancia en el sector suroeste del Biotopo Protegido El Zotz-San Miguel La Palotada.

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