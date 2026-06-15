“Ya esto es una actividad delictiva”: las posibles sanciones para el conductor que arrastró a un agente de la PMT en Quiché

Un agente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) vivió momentos de tensión en Chichicastenango, Quiché, al quedar colgando de la puerta de un picop cuyo conductor presuntamente intentó evadir un operativo de tránsito.

En las imágenes difundidas en redes sociales se observa que el vehículo avanza mientras el agente se sujeta de la puerta para evitar caer al pavimento. Otro elemento de la PMT corre detrás del automotor en un intento por auxiliar a su compañero.

Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, se abordó el caso del agente de la PMT que quedó colgado de un picop durante un operativo en Chichicastenango, Quiché. En el análisis se destacó que la situación no solo reflejó la presunta imprudencia del conductor que intentó evadir el control, sino también el peligro al que se expuso el agente al sujetarse del vehículo en movimiento.

“No pueden arriesgar su vida de esa manera”, se señaló, al advertir que este tipo de intervenciones podría derivar en consecuencias graves para los agentes de tránsito.

Riesgo y protocolos en operativos

En el programa se expuso que, ante una evasión, los agentes pueden optar por mecanismos menos riesgosos, como anotar el número de placa o dar seguimiento por cámaras.

“Basta con apuntar el número de placa o el seguimiento en las cámaras”, se indicó.

También se planteó que el procedimiento debería evitar el contacto directo con un vehículo en marcha. “Se alejan del vehículo, le dicen al conductor: baje”, se explicó al comparar otros protocolos de intervención.

Analistas señalaron que casos como el ocurrido en Chichicastenango evidencian la importancia de reforzar protocolos para evitar situaciones de riesgo durante operativos. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

El análisis remarcó que la escena pudo terminar en una emergencia mayor.

"Pudo haber pasado en una calle estrecha, otro vehículo a la par y una situación de lamentar con la vida de este agente de PMT”, se advirtió.

Posibles consecuencias legales

Sobre la actuación del conductor, en Impacto Directo se mencionó que el caso podría tener implicaciones penales si se determina que puso en peligro la vida del agente. “Ya esto es una actividad delictiva”, se afirmó durante el programa.

Además, se señaló que el Código Penal, en el artículo 409, contempla el delito de atentado contra autoridad.

“La pena puede ser de uno hasta tres años”, se explicó en el análisis.

También se indicó que las sanciones administrativas deberían tener un efecto disuasivo. “Hay que suspender la licencia un año”, se planteó como una medida ejemplar para evitar que otros conductores repitan este tipo de acciones.

Hasta ahora, las autoridades no han informado si el conductor fue identificado o sancionado.

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