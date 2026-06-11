“No hay seguridad”: video revela explosión en cohetería de Parramos y expertos advierten riesgos por negocios clandestinos

Un ciclista pasaba frente a una vivienda del cantón La Libertad, en Parramos, Chimaltenango, cuando una fuerte detonación lo obligó a acelerar la marcha. Segundos después, láminas salieron expulsadas por el aire, llamas consumieron parte del inmueble y una densa cortina de humo blanco cubrió el sector, mientras vecinos corrían para ponerse a salvo.

La emergencia ocurrió en una vivienda que funcionaba como fábrica artesanal de cohetes. Bomberos informaron que varias personas resultaron heridas y fueron trasladadas a centros asistenciales, algunas con quemaduras, crisis nerviosa y posibles fracturas. No se reportaron fallecidos.

Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, analistas abordaron la explosión registrada en una cohetería de Parramos, Chimaltenango, y señalaron fallas en la supervisión de estos negocios, el manejo de pólvora, la falta de licencias, las condiciones de seguridad industrial y los riesgos para vecinos y trabajadores.

Explosión causa pánico en Parramos

Un ciclista pasaba frente a una vivienda del cantón La Libertad, en Parramos, Chimaltenango, cuando una fuerte detonación lo obligó a acelerar la marcha. Segundos después, láminas salieron expulsadas por el aire, llamas consumieron parte del inmueble y una densa cortina de humo blanco cubrió el sector, mientras vecinos corrían para ponerse a salvo.

La emergencia ocurrió en una vivienda que funcionaba como fábrica artesanal de cohetes. Bomberos informaron que varias personas resultaron heridas y fueron trasladadas a centros asistenciales, algunas con quemaduras, crisis nerviosa y posibles fracturas. No se reportaron fallecidos.

Expertos señalan que la falta de inspecciones permanentes, licencias y medidas de seguridad industrial aumenta el riesgo de accidentes en coheterías artesanales. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

Durante Impacto Directo, los analistas señalaron que estos casos evidencian la necesidad de inspecciones permanentes. Uno de los expertos indicó que en Guatemala suele haber una “cultura reactiva” y cuestionó que las revisiones se intensifiquen solo en ciertas épocas.

“Deberían existir controles”, afirmó, al recordar que la pólvora se utiliza durante todo el año en celebraciones familiares, religiosas, deportivas y comunitarias.

También advirtió que las autoridades deben verificar si estos lugares cuentan con extintores, arena, áreas adecuadas de almacenamiento y medidas de seguridad industrial.

Pólvora, licencias y trabajo infantil

Otro de los puntos abordados fue la forma en que las coheterías obtienen la pólvora. Otro experto cuestionó: “¿Cómo es que obtienen estas coheterías clandestinas la pólvora?”.

El analista agregó que el suministro debe estar “controlado, regulado, con licencia” y que no debería venderse pólvora a cualquier persona sin verificar las condiciones para usarla y almacenarla.

Analistas advierten que almacenar pólvora en viviendas o talleres sin condiciones adecuadas pone en riesgo a trabajadores y vecinos de las comunidades cercanas. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

Los expertos también mencionaron el riesgo de trabajo infantil en estos espacios. Señalaron que en algunos lugares “muchas veces hay trabajo infantil”, mientras advirtieron que en redes sociales se observa a menores manipulando materiales para armar cohetes.

Riesgo para vecinos y trabajadores

Los analistas coincidieron en que almacenar pólvora en viviendas o espacios no aptos representa un peligro para quienes trabajan con el material y para las personas cercanas.

“La pólvora es un material explosivo, es volátil”, dijo uno de los invitados, al advertir que muchas personas no dimensionan el riesgo de tener este tipo de material en casas o talleres sin condiciones adecuadas.

Según lo expuesto en el programa, la explosión en Parramos vuelve a poner en discusión la necesidad de controles constantes, licencias, supervisión laboral y medidas básicas de prevención para evitar nuevas emergencias.

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