Tragedia en San Raymundo: Mintrab investiga explosión mortal y posibles sanciones

El 18 de noviembre, la Inspección General de Trabajo (IGT) llevó a cabo una verificación en el Hospital Roosevelt luego de la explosión en una cohetería en San Raymundo, ocurrida el 17 de noviembre.

El hecho dejó varias víctimas y abrió una investigación para determinar si los afectados tenían relación laboral con el lugar del hecho.

LECTURAS RELACIONADAS Paredes y puertas derribadas: dos fallecidos en explosión en cohetería de San Raymundo

Según el reporte médico, tres hombres resultaron heridos de gravedad y fueron ingresados al centro asistencial:

Abraham Chavac, de 25 años, permanece en ventilación mecánica.

Un hombre no identificado, de aproximadamente 30 años, presenta quemaduras severas.

Benjamín Ajix Patzán, de 65 años, también resultó gravemente herido.

Vinicio de León, inspector de la IGT del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, explicó que la institución dará seguimiento al caso dentro de sus competencias y priorizando la protección laboral y la evaluación de posibles responsabilidades.

De León señaló que, una vez los médicos autoricen, se realizarán entrevistas a los heridos para determinar si se trataba de trabajadores, vecinos o transeúntes que se encontraban en el lugar al momento de la explosión.

Además, personal de la IGT se trasladará a la zona del incidente para verificar si había más personas laborando o si el inmueble funcionaba como fábrica o bodega de productos pirotécnicos.

Mintrab verifica situación de salud de los heridos de gravedad tras explosión en cohetería de San Raymundo. (Foto, Mintrab)

El inspector de trabajo añadió que, de comprobarse violaciones a la normativa laboral o administrativa, podría imponerse una sanción de hasta 18 salarios mínimos no agrícolas a los propietarios o empleadores responsables, es decir, una suma de hasta Q67 mil 14.

El hecho: explosión en San Raymundo

La emergencia ocurrió el 17 de noviembre en la colonia Linda Vista, San Raymundo, donde una explosión en una supuesta distribuidora de juegos pirotécnicos movilizó a varias compañías de Bomberos Voluntarios.

El inmueble quedó con severos daños estructurales, incluyendo paredes derribadas por la fuerza del estallido.

El reporte preliminar confirmó que aparte de los heridos dos personas murieron y dos más permanecen desaparecidas. Tras controlar los focos activos, los socorristas iniciaron la búsqueda entre los escombros para localizar a las personas.

El recuento de heridos sigue incompleto

Según el reporte final de los Bomberos Voluntarios, el incidente dejó dos personas fallecidas y tres heridos trasladados en estado grave hacia centros asistenciales. Sin embargo, los socorristas indicaron que no fue posible contabilizar el total de heridos, ya que varios vecinos trasladaron a otros afectados en vehículos particulares.

Respecto a las dos personas reportadas como desaparecidas en los primeros momentos de la emergencia, los bomberos explicaron que realizaron una búsqueda exhaustiva en el área y entre los escombros sin encontrar indicios. Más tarde se confirmó que se trataba de una sola persona desaparecida y que el niño del que se hablaba inicialmente había sido trasladado por sus familiares a una clínica del sector, por lo que quedó descartado como desaparecido.

San Raymundo: antecedentes de incendios en coheterías

El municipio ha registrado múltiples incidentes similares en los últimos años. En diciembre de 2024, se reportó un incendio en una cohetería; otro hecho ocurrió en 2021, y un caso adicional fue documentado en 2019 y 2016.

Este nuevo incidente se suma a dichos antecedentes y refleja la recurrente vulnerabilidad asociada al manejo y almacenamiento de productos pirotécnicos en la localidad.