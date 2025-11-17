Paredes y puertas derribadas: dos fallecidos en explosión en cohetería de San Raymundo

Unidades de los Bomberos Voluntarios de distintas compañías fueron enviadas a San Raymundo tras una explosión registrada en una distribuidora de juegos pirotécnicos en la colonia Linda Vista.

Según el reporte de los socorristas, dos personas murieron y dos están desaparecidas.

Además, varias personas sufrieron crisis nerviosas o quemaduras.

Bomberos y vecinos trabajaron en la liquidación del incendio, ya que se registraron explosiones secundarias.

Una vez controlados los focos activos, inició el proceso de búsqueda entre los escombros para localizar a las dos personas reportadas como desaparecidas.

El inmueble donde fue la tragedia quedó con severos daños, incluso, algunas paredes fueron derribadas por la fuerza de la explosión este lunes 17 de noviembre.

Para leer más: Explosión en cohetería deja tres muertos y varios heridos en San Juan Sacatepéquez

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.