Ministerio de Cultura anuncia pago de bono y retroactivo tras protesta de trabajadores en Tikal

El Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) informó este 18 de agosto que pagará este mes el bono de ajuste al salario mínimo a trabajadores de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, mientras que en septiembre hará efectivo el retroactivo correspondiente de enero a julio.

El anuncio se conoce un día después de que trabajadores del MCD manifestaran en el ingreso al Parque Nacional Tikal, Petén, para exigir a las autoridades que el reajuste salarial del 2026 se haga efectivo en “un solo pago”.

Según el Ministerio, durante los últimos siete meses se gestionó el expediente para aplicar el bono a los trabajadores incluidos en los renglones 011, 021 y 031 de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural.

El MCD explicó que en enero del 2026 comenzó la gestión técnica del bono por ajuste al salario mínimo y que ese mismo mes el acuerdo salarial fue autorizado por la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec).

El 16 de junio fue notificada la Resolución No. D-2026-106, que declaró procedente el trámite, mientras que el 29 de julio se aprobó la resolución de modificación presupuestaria, según el comunicado oficial.

El Ministerio aseguró que el bono se hará efectivo y quedará reflejado en el salario de agosto. En septiembre, agregó, se pagará el retroactivo completo correspondiente de enero a julio.

Trabajadores protestaron en Tikal

Trabajadores del MCD manifestaron el 17 de agosto en el ingreso al Parque Nacional Tikal para exigir que las autoridades aplicaran el reajuste salarial del 2026 en “un solo pago”.

Por medio de pancartas colocadas en la barrera de entrada, el Sindicato de Trabajadores del Parque Nacional Tikal y Templo IV (Sintratikaltc) pidió que se aplicara el ajuste salarial ratificado por la Onsec, el cual, según la organización, asciende con bonificaciones a Q5 mil 762.28.

Un oficio del sindicato señala que autoridades del MCD afirmaron el 22 de junio, durante una citación en el Congreso con un diputado, que únicamente esperaban una resolución de la Onsec para efectuar el pago retroactivo.

El sindicato agregó que la Onsec emitió una resolución fechada el 16 de junio en la que se determina que el salario mínimo para las actividades no agrícolas de la circunscripción económica 1 es de Q4 mil 002.28.

Los manifestantes también sostienen que las bonificaciones adquiridas suman Q1 mil 760.

Ministerio se refiere al jornal

En su comunicado, el MCD también se refirió al jornal de Q71.40 y aseguró que ese monto está fijado en el Acuerdo Gubernativo No. 173-2013, del 3 de abril del 2013.

La cartera afirmó que no puede modificar ese monto y anunció que comenzará el proceso para gestionar un bono adicional que permita ajustar el jornal actual, previo a un análisis técnico.

El Ministerio indicó que durante los últimos meses mantuvo comunicación con dirigentes sindicales mientras se resolvían los trámites administrativos.

“El MCD y el Viceministerio de Patrimonio Cultural y Natural respetan el diálogo y el derecho de organización sindical. Las puertas para continuar trabajando por soluciones concretas permanecerán siempre abiertas”, señala el comunicado.

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