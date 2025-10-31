Siete personas sufren quemaduras por explosión en cohetería de San Juan Sacatepéquez

Siete personas sufren quemaduras por explosión en cohetería de San Juan Sacatepéquez

Los bomberos reportaron una explosión en una vivienda que funcionaba como cohetería en San Juan Sacatepéquez.

Bomberos controlan incendio en cohetería en San Juan Sacatepéquez. (Foto Prensa Libre: Bomberos Voluntarios)

Los Bomberos Voluntarios informaron que este viernes 31 de octubre se suscitó una explosión en una vivienda donde se fabrican fuegos artificiales.

El incidente ocurrió en el caserío Los Pirires, aldea Montúfar, San Juan Sacatepéquez.

Socorristas trabajaron durante varios minutos para evitar que el fuego se propagara a viviendas cercanas.

Siete personas sufrieron quemaduras de segundo y tercer grado en más del 50% del cuerpo.

Fueron trasladadas a la Emergencia del Hospital Roosevelt y fueron identificadas como: María Berta Cach Mach, de 31 años; Sandra Carolina Mach Cach, de 19;

Andrea Cach Mach, de 24; Matilde Mach Canel, de 49; Angélica Guadalupe Cach Mach, de 16; María Janeth Cach Mach, de 33, y Denis Alexis Pirir Cach, de 5.

Un caso similar ocurrió el 17 de marzo, cuando tres personas murieron en una explosión en una cohetería ubicada en el sector 2 de Cerro Alto, San Juan Sacatepéquez.

Además, se reportaron varios heridos, entre ellos dos en estado delicado.


Los socorristas también atendieron a personas con crisis nerviosa y golpes en distintas partes del cuerpo.

Para leer más: Explosión en cohetería de Sumpango deja dos personas muertas y provoca incendio de gran magnitud

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

Lee más artículos de Andrea Domínguez

Coheterías Explosión en cohetería San Juan Sacatepéquez 
