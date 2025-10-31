Siete personas sufren quemaduras por explosión en cohetería de San Juan Sacatepéquez

Los Bomberos Voluntarios informaron que este viernes 31 de octubre se suscitó una explosión en una vivienda donde se fabrican fuegos artificiales.



El incidente ocurrió en el caserío Los Pirires, aldea Montúfar, San Juan Sacatepéquez.



Socorristas trabajaron durante varios minutos para evitar que el fuego se propagara a viviendas cercanas.



Siete personas sufrieron quemaduras de segundo y tercer grado en más del 50% del cuerpo.





Fueron trasladadas a la Emergencia del Hospital Roosevelt y fueron identificadas como: María Berta Cach Mach, de 31 años; Sandra Carolina Mach Cach, de 19;

Andrea Cach Mach, de 24; Matilde Mach Canel, de 49; Angélica Guadalupe Cach Mach, de 16; María Janeth Cach Mach, de 33, y Denis Alexis Pirir Cach, de 5.



Un caso similar ocurrió el 17 de marzo, cuando tres personas murieron en una explosión en una cohetería ubicada en el sector 2 de Cerro Alto, San Juan Sacatepéquez.



Además, se reportaron varios heridos, entre ellos dos en estado delicado.



Los socorristas también atendieron a personas con crisis nerviosa y golpes en distintas partes del cuerpo.

