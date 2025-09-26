Explosión en cohetería de Sumpango deja dos personas muertas y provoca incendio de gran magnitud

Una fuerte explosión ocurrida este jueves 26 de septiembre en una cohetería de la aldea El Rejón, Sumpango Sacatepéquez, provocó un incendio que dejó como saldo dos personas fallecidas, un hombre y una mujer, informaron los Bomberos Voluntarios y Bomberos Municipales Departamentales.

El hecho generó alarma en varias comunidades cercanas, debido a que el estruendo fue percibido a más de 15 kilómetros a la redonda.

Saulo Morales, de la Brigada de Rescate de los Bomberos Voluntarios, informó que se trasladó a una persona herida hacia un centro asistencial. Su estado es delicado.

De acuerdo con información preliminar, tras la detonación se originó un incendio que consumió gran parte de la estructura donde se almacenaba la pólvora. Bomberos Voluntarios de Sumpango llegaron al lugar para sofocar las llamas y coordinar las labores de búsqueda entre los escombros.

En el lugar fue localizado el cuerpo calcinado de una persona que, hasta ahora, no ha sido identificada. Además, se reporta la desaparición de un niño de 7 años, quien habría estado en el inmueble al momento de la explosión.

Las causas del estallido aún no han sido determinadas, y se desconoce la cantidad exacta de material explosivo que se almacenaba dentro de la cohetería.

Vecinos de la aldea describieron el incidente como “aterrador” y expresaron su preocupación por la cercanía de otras viviendas al sitio afectado.

Indicaron que el sonido fue tan fuerte que causó pánico en sectores ubicados incluso fuera del municipio.

Las autoridades no han emitido aún un informe oficial sobre los daños materiales ni han confirmado si el lugar contaba con permisos para la fabricación o almacenamiento de pólvora.