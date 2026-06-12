“No se puede decir que no se dio cuenta”: Conductor arrolla a un agente de PMT y luego huye en Alta Verapaz

La embestida contra un agente de la PMT en pleno cumplimiento de sus funciones volvió a poner en discusión el respeto a la autoridad y las conductas de riesgo en las vías públicas. El hecho ocurrió el 11 de junio, en el área céntrica de La Tinta, Alta Verapaz, cuando un conductor impactó al uniformado y continuó su marcha sin detenerse para auxiliarlo.

De acuerdo con las imágenes que circulan en redes sociales, el agente dirigía el tránsito en una calle del centro del municipio cuando fue golpeado por un automóvil pequeño de color blanco. Tras caer al asfalto, logró ponerse de pie e intentó detener al conductor; sin embargo, este abandonó el lugar. El video también muestra que el vehículo estuvo cerca de colisionar con un motorista.

Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, expertos analizaron el caso y señalaron que las imágenes evidencian una conducta que va más allá del incidente vial, debido a que el conductor continuó su recorrido después del impacto y no prestó auxilio al agente afectado.

“Se pudo haber hecho más”

Uno de los expertos afirmó que “no prestar auxilio y huir de una escena” refleja una conducta preocupante, al considerar que, aun si se tratara de un accidente, existía la posibilidad de permanecer en el lugar para atender la situación.

Otro de los invitados destacó que el caso abre una discusión sobre el respeto a la autoridad y la convivencia social. Según explicó, este tipo de acciones llevan a cuestionar los valores que se transmiten en distintos entornos y cómo estos pueden reflejarse posteriormente en el comportamiento de algunas personas.

Las imágenes captadas por cámaras de seguridad podrían ser clave para identificar al responsable del incidente. (Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

Los analistas coincidieron en que las imágenes muestran que el conductor tuvo tiempo para reaccionar después del impacto. Uno de ellos señaló que “no se puede aducir aquí que no se dio cuenta”, al indicar que el vehículo permaneció detenido por algunos momentos e incluso realizó movimientos que, a su criterio, evidencian que el conductor conocía lo ocurrido.

Debate sobre violencia y convivencia social

Durante el análisis, los expertos también abordaron el incremento de conductas violentas y la forma en que estas se manifiestan en distintos espacios de la vida cotidiana.

Uno de los participantes planteó que hechos como este obligan a reflexionar sobre las causas que llevan a una persona a actuar de manera violenta y a perder la capacidad de responder con empatía ante una situación que afecta a otra persona.

Asimismo, indicó que resulta necesario examinar los ambientes sociales en los que se desarrollan las personas y los factores que pueden influir en determinadas reacciones. Según expuso, comprender esas causas podría contribuir a prevenir conductas similares en el futuro.

Video podría ayudar a identificar al responsable

Mientras continúa la circulación de las imágenes en redes sociales, los expertos coincidieron en que la grabación constituye un elemento importante para establecer la identidad del conductor involucrado.

Expertos señalaron que el conductor continuó su marcha tras impactar a un agente de la PMT en La Tinta, Alta Verapaz. (Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

Además, resaltaron que, independientemente de las circunstancias que originaron el incidente, el hecho de abandonar el lugar después del impacto ha generado múltiples reacciones entre usuarios de redes sociales y reavivó el debate sobre el respeto a la autoridad, la educación vial y la responsabilidad de los conductores en la vía pública.

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