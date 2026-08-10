Fiscalía imputa hechos a cinco sindicados por compra de edificio para el MP valorado en Q35 millones

Por posibles irregularidades en la compra de un edificio ubicado en la zona 5, valorado en Q35 millones, cinco personas comparecieron este lunes 10 de agosto ante el Juzgado Segundo Penal para conocer la investigación del Ministerio Público (MP).

La investigación detalla que el inmueble habría sido adquirido para uso del MP, pero, debido a las supuestas irregularidades en la adquisición, no ha podido ser utilizado.

Ante el juez segundo penal, Mario Hichos, comparecieron Teresa Lourdes Estrada, Patricia Beatriz Guzmán, Miriam Salazar, Diana Benavides y William Balz Gallardo, quien además enfrenta otro proceso por el caso Red de Poder.

El caso por la compra del inmueble comenzó por una denuncia interpuesta por Ricardo Méndez Ruiz, de la Fundación Contra el Terrorismo. La Fiscalía señala que hubo una serie de inconsistencias e irregularidades por incumplir requisitos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado.

Durante la audiencia, uno de los abogados defensores mencionó que el caso tenía reserva judicial y pidió que los medios de comunicación abandonaran la sala. Sin embargo, el juez indicó que el MP ya no había solicitado una ampliación de la reserva, por lo cual no había impedimento para que los comunicadores documentaran la sesión.

La continuación de la audiencia de etapa intermedia fue aplazada para el viernes 14 de agosto. Al finalizar este proceso, el juez deberá determinar si los sindicados son enviados a juicio por los hechos señalados.

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