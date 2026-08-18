Mató a un perro a balazos, intentó huir de la PNC y terminó capturado tras una persecución

Un hombre señalado de disparar al aire y matar a balazos a un perro intentó escapar de la Policía Nacional Civil (PNC) en San Juan Sacatepéquez, pero su huida terminó con una persecución, su captura y el decomiso de una pistola que, según las autoridades, portaba ilegalmente.

El hecho ocurrió luego de que agentes de la Comisaría 16 escucharan disparos en la 7ª avenida de la zona 1 de San Juan Sacatepéquez.

Al llegar al lugar, los policías observaron a un hombre que abordaba un vehículo y que, al percatarse de la presencia de los agentes, huyó, por lo que comenzó una persecución.

Los agentes interceptaron al sospechoso en la 4ª calle y 9ª avenida, zona 2 de ese municipio.

El detenido fue identificado como Edson “N”, de 36 años. Según la PNC, los agentes le incautaron una pistola que portaba de manera ilegal.

Las autoridades también lo señalan como presunto responsable de dispararle y causar la muerte a un perro en el lugar donde comenzó la persecución.

De acuerdo con la información proporcionada, el hombre también habría efectuado disparos al aire antes de intentar escapar de los agentes.

El detenido y el arma de fuego incautada fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con el proceso respectivo.

Las autoridades no han revelado el contexto en el que ocurrieron los hechos.

Una persecución policial terminó con la captura del presunto responsable de realizar disparos y de haber dado muerte a un perro con un arma de fuego que portaba ilegalmente en San Juan Sacatepéquez.#EstamosCumpliendo#ProtegerYServir pic.twitter.com/zHbHnpamB6 — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) August 18, 2026

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