Adolescente de 16 años conducía el tráiler que se accidentó en la ruta al Atlántico y murió en el hecho

Sucesos

Adolescente de 16 años conducía el tráiler que se accidentó en la ruta al Atlántico y murió en el hecho

Dos personas, entre ellas un menor, murieron en un accidente ocurrido en el kilómetro 115 de la ruta al Atlántico.

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TRAGEDIA KM 115 AL ATLÁNTICO

Un tráiler y un automóvil chocaron en el km 115 de la ruta al Atlántico. (Foto Prensa Libre: Moisés Xec)

La noche del viernes 3 de julio, Provial reportó un accidente de tránsito en el kilómetro 115 de la ruta al Atlántico, en Usumatlán, Zacapa. Dos personas murieron en el percance.

El accidente originó largas filas de vehículos durante al menos seis horas.

Según el reporte, en el lugar chocaron un tráiler cargado con bloques, que al salirse del carril impactó contra una ceiba. Un automóvil que circulaba por el carril contrario quedó debajo del transporte pesado.

El amanecer reveló la magnitud del percance. Los dos pilotos murieron y ambos vehículos quedaron destruidos.

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Los Bomberos Municipales Departamentales confirmaron este sábado 4 de julio que el piloto del tráiler era un adolescente de 16 años, quien figura entre los fallecidos.

“Nos llevó más de dos horas removerlo. Tuvimos que cerrar casi cinco horas para maniobrar con dos camiones y sacar el cabezal de la ceiba. Estaba entre los hierros el jovencito. Uno espera ver a un señor ya grande, pero cuando ya logramos vimos que era un adolescente, y su familia lo confirmó”, afirmó el referido cuerpo de socorro.

Las imágenes del lugar revelan la fuerza de la colisión. Los bloques quedaron esparcidos y destruidos sobre la ruta.

Los cuerpos de los pilotos fueron trasladados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, mientras las autoridades investigan cómo ocurrió la tragedia.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 11 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

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