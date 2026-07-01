Puente de madera colapsa al paso de un camión y deja un hombre y una niña muertos en Petén

Dos personas murieron este miércoles 1 de julio cuando un puente de madera colapsó mientras un camión cargado de arena intentaba cruzarlo en el caserío Las Limas, en Dolores, Petén, informaron los Bomberos Municipales Departamentales.

Según informaron los socorristas de la estación de Dolores, la estructura cedió cuando el vehículo pasaba sobre el puente, el cual cayó sobre dos personas que se encontraban debajo.

Los socorristas acudieron al lugar y, con apoyo de vecinos, efectuaron labores de búsqueda y recuperación durante varios minutos.

En el lugar localizaron los cuerpos de un hombre, de 38 años, y una niña, de 3, quienes habían fallecido.

Los cuerpos fueron recuperados y las autoridades correspondientes fueron notificadas para las diligencias de ley.

El piloto del camión fue trasladado a un centro asistencial privado de Poptún, donde recibió atención médica. No se informó sobre la gravedad de sus lesiones.

Medios locales reportaron que el colapso del puente dejó incomunicadas a más de 80 familias de comunidades cercanas.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de las víctimas ni las circunstancias por las cuales ambas se encontraban debajo de la estructura al momento del colapso.

Las causas del accidente serán establecidas por las autoridades competentes.

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