“Siento mucho dolor”: Larkin Morales relata su lucha tras perder una pierna; su madre cuestiona medidas sustitutivas otorgadas a Carlos Acevedo

Larkin Morales, el joven que perdió una pierna luego de ser embestido en repetidas ocasiones mientras se desplazaba en motocicleta por la zona 9 de la Ciudad de Guatemala, aseguró que aún enfrenta las secuelas físicas y emocionales del accidente ocurrido en septiembre del 2025. Junto con su madre, Mónica Cuque, expresaron su preocupación por las medidas sustitutivas otorgadas a Carlos Ovidio Acevedo Navas, procesado por homicidio en grado de tentativa.

La familia también cuestionó la resolución del Tribunal Noveno de Sentencia Penal que permitió al procesado continuar el proceso en libertad bajo medidas sustitutivas. Según Cuque, la decisión priorizó los derechos del acusado y dejó de lado la condición de víctima de su hijo, por lo que confirmó que la resolución fue apelada y que, de ser necesario, acudirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Durante Impacto Directo, de Guatevisión, Larkin y Mónica hablaron sobre el proceso de recuperación física y emocional que enfrenta el joven desde el accidente, las dificultades que ha representado adaptarse a su nueva realidad y las acciones legales que impulsa la familia tras la resolución judicial que benefició al procesado.

"Todo cambió, ahora es un reaprendizaje"

Larkin afirmó que continúa enfrentando las consecuencias físicas y emocionales del accidente, al punto de evitar observar los videos del momento en que fue embestido porque afectan su estado emocional.

El joven aseguró que siente "mucho dolor" y que su vida cambió por completo tras perder una pierna. A pesar de ello, explicó que decidió retomar sus estudios para continuar con su proyecto de vida.

"A raíz de todo lo que pasó decidí continuar este año con mis estudios. Actualmente estoy estudiando una carrera técnica de Enfermería y espero terminarla este año", expresó.

Mónica Cuque afirma que la recuperación de su hijo ha significado "un reaprendizaje" tras el accidente en el que perdió una pierna. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

Su madre relató que el proceso de recuperación ha significado comenzar nuevamente actividades que antes eran cotidianas.

"El proceso es bastante duro, especialmente porque todo es diferente, todo es un reaprendizaje. Es como cuando un niño empieza a hacer todo por primera vez", afirmó.

Cuque explicó que acciones simples como caminar, levantarse, abrir una puerta o desplazarse dentro de la vivienda representan un nuevo desafío para su hijo.

"Lo que para algunos de nosotros es normal, como pararnos y caminar o abrir una puerta, salir o entrar, ahora él lo hace de diferente manera", comentó. Sin embargo, destacó la fortaleza con la que Larkin ha afrontado su recuperación.

"El espíritu, la fuerza de supervivencia del ser humano y el positivismo que le da a una persona querer seguir adelante lo posibilita para tratar de hacer las cosas. No igual, nunca igual", agregó.

Cuestionan la resolución judicial

Durante la entrevista, Mónica manifestó su inconformidad con la resolución que permitió a Carlos Ovidio Acevedo Navas continuar el proceso penal bajo medidas sustitutivas.

Expertos analizaron las secuelas que enfrenta Larkin Morales tras el accidente y el alcance de las medidas sustitutivas otorgadas a Carlos Ovidio Acevedo Navas. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

Según explicó, durante la audiencia la jueza hizo énfasis en los derechos del procesado.

"Lo que nos dimos cuenta es que sí tomó muy en cuenta los derechos humanos del señor acusado. Hizo mucho énfasis en los tratados internacionales y esa fue la principal mención que hizo en todo momento", señaló.

Añadió que le preocupa que la resolución haga referencia a "posibles lesiones", cuando la amputación de la pierna de su hijo es un hecho acreditado.

"No puede decir posibles lesiones porque la amputación es un hecho", afirmó.

Cuque también sostuvo que durante la audiencia no percibió que se abordaran los derechos de la víctima. "Se enfocó en toda la documentación que presentó la defensa del señor acusado", expresó.

Asimismo, confirmó que tanto su abogado como el Ministerio Público (MP) presentaron un recurso de apelación y que, si las acciones legales en Guatemala no prosperan, acudirán a instancias internacionales.

"Hemos sido muy pacientes y hemos tratado de confiar en el sistema. Si después del amparo el sistema de justicia no nos da una respuesta viable, definitivamente acudiremos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para denunciar este hecho", indicó.

Larkin Morales y Mónica Cuque describen el proceso de recuperación del joven y cuestionan las medidas sustitutivas otorgadas a Carlos Ovidio Acevedo Navas. (Foto: Prensa Libre, Byron Baiza).

"Seguir luchando por mi futuro"

Consultado sobre sus metas, Larkin aseguró que mantiene intacto su deseo de concluir su formación profesional y ayudar a otras personas.

"Como todo universitario quiero graduarme, trabajar, conseguir una licenciatura, seguir luchando por mi futuro y ayudar a las personas para lo que estoy estudiando", expresó.

También informó que en las próximas semanas habilitará cuentas en redes sociales para compartir información con quienes deseen brindarle apoyo.

Contexto del caso

Carlos Ovidio Acevedo Navas enfrentará juicio señalado de homicidio en grado de tentativa, luego de que, según la investigación del MP, embistió en repetidas ocasiones a Larkin cuando este se conducía en motocicleta en septiembre del 2025. Como consecuencia del hecho, la víctima sufrió la amputación de una pierna.

El Tribunal Noveno de Sentencia Penal otorgó recientemente medidas sustitutivas al procesado, entre ellas arresto domiciliario, arraigo, presentación periódica ante el MP y el pago de una caución económica de Q15 mil. La resolución fue apelada por la parte querellante.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.