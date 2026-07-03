“Me siento indignado”: la reacción de Larkin Morales luego de que Acevedo obtuvo medidas sustitutivas

Larkin Morales, víctima de un accidente de tránsito ocurrido en septiembre del 2025, y su madre, Mónica Cuque, acudieron este viernes 3 de julio a la Torre de Tribunales, donde externaron su indignación por la resolución del Tribunal Noveno de Sentencia Penal, que favoreció con medidas sustitutivas a Carlos Acevedo Navas.

Acevedo Navas enfrentará juicio por haber arrollado en repetidas ocasiones a Morales, quien conducía una motocicleta, en un hecho ocurrido en septiembre del 2025 en la zona 9 de la capital. La víctima perdió una pierna a causa del accidente.

“Venimos nuevamente con ese punto de indignación, principalmente porque las decisiones que se están tomando son contrarias a lo que la ley establece y, siendo ellos —jueces— unos profesionales conocedores de la ley, más que nosotros, se tiene muy en evidencia que lo que se hizo es una total ilegalidad, especialmente en contra de la víctima”, indicó Cuque.

Según ella, durante la audiencia del jueves, “constantemente la jueza se inclinaba a favor en ese sentir de hacer que la víctima es el procesado” y no su hijo.

“También se logró notar que ella indica que hay posibles lesiones y no pueden haber posibles lesiones cuando la amputación es un hecho. Ella todavía quiere, según entendemos, cambiar la figura legal que hasta el momento el caso de mi hijo mantiene y la figura legal ya está bien avanzada en un proceso”, afirmó Cuque.

Dijo que, tras las medidas sustitutivas otorgadas, apelan ante el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia, así como ante el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), que, según ella, serían los medios que el señalado podría utilizar para obtener certificados que indiquen que no es apto para enfrentar proceso, cuando “él está perfectamente capacitado”.

“Él lo que pretende es presentar evidencias, ya sea del Inacif, ya sea de una institución privada donde lo beneficie y se le deje en esa libertad para no continuar con un proceso legal. Entonces nuestra indignación es eso y nuestra preocupación. Tratamos de todavía mantener esa creencia que realmente el sistema de justicia va a reencaminarse en el camino que tiene que ser. Apelamos entonces al criterio y verdad de las personas que realmente corresponden en el proceso”, externó.

Agregó: “Que mi hijo lleve un caso en el cual los jueces que conozcan de aquí en adelante sean cambiados, porque, así como se está trabajando, no vemos realmente las condiciones favorables en un proceso justo. Ya con lo de ayer quedó muy claro de que no va a ser así el proceso y que ya está encaminado de otra manera”.

Cuque indicó: “Mi hijo está aquí presente, con la misma indignación, tratando de rescatar la poca justicia que haya en el país y todavía creemos que el sistema puede retroceder y puede reencaminarse por el camino de un verdadero juicio justo”.

Mientras que Larkin Morales manifestó: “Me siento bastante indignado de lo que está pasando y una preocupación muy grande de lo que está pasando en el país, ya que han sucedido muchos accidentes y me da miedo de que los otros casos similares en accidentes no vayan a un buen puerto, sino que la justicia siempre favorezca a los criminales, a los que tratan de quitarle la vida a otras personas en accidentes”.

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“Preocupado del rumbo que está tomando el país, las decisiones que toman los jueces y la corrupción que se ve claramente ahorita en mi caso”, culminó.

En su resolución del 2 de julio, la jueza Verónica Ruiz tomó en cuenta una circular emitida por la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la que se solicitó a los jueces que la prisión preventiva se aplique como última instancia y que se privilegien las medidas sustitutivas.

La juzgadora también consideró que el peligro de fuga quedó desvanecido porque el procesado ha mostrado voluntad de comparecer a las audiencias del proceso penal.

Además, estimó que el peligro de obstaculización de la averiguación de la verdad fue superado, porque el Ministerio Público ya cuenta con las pruebas.

Con información de Ángel Oliva

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