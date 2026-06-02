“Tenía una vida por delante”: Larkin Morales, quien perdió una pierna tras ser arrollado, pide justicia

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“Tenía una vida por delante”: Larkin Morales, quien perdió una pierna tras ser arrollado, pide justicia

Larkin Morales narró cómo ha cambiado su vida tras ser arrollado en varias ocasiones por automovilista en la capital.

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LARKIN MORALES

Larkin Morales fue arrollado por un motorista en varias ocasiones. El señalado en el caso es Carlos Ovidio Acevedo, quien asiste a audiencia este 2 de junio. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

Larkin Morales acudió este martes 2 de junio a la audiencia en la que Carlos Ovidio Acevedo, señalado de haberlo arrollado en repetidas ocasiones, conocerá la investigación en su contra.

Acevedo es procesado por haber atropellado en repetidas ocasiones a Morales, quien conducía una motocicleta, en un hecho ocurrido en septiembre del 2025 en la zona 9 capitalina.

A causa de ese incidente, que quedó grabado, la víctima perdió una pierna. Este martes, en declaraciones a la prensa, narró lo que le ha tocado vivir tras el percance.

“Ha sido muy difícil porque ha sido un proceso largo, ha costado mucho mi rehabilitación, es difícil procesar todo lo que ha pasado y voy a ver qué es lo que pasa en esta audiencia”, externó.

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Dijo que, tras el accidente, el cambio en su vida ha sido radical. “Tenía una vida por delante, estaba estudiando una carrera en Enfermería y no pude continuar, las rehabilitaciones han sido tediosas y largas, ha cambiado mucho mi vida”.

Añadió que recuerda cómo sucedió el incidente y que una persona lo auxilió, por lo que espera que se haga justicia y se resuelva el caso.

Las imágenes captadas por cámaras de seguridad documentaron el momento en que el vehículo conducido por Acevedo arrolló a Morales cuando este se encontraba detenido frente a un semáforo en rojo, a las 16 horas del 25 de septiembre del 2025.

Posteriormente, el señalado retrocedió su vehículo y volvió a embestirlo en repetidas ocasiones.

Para ver más: Video: Así fue el brutal accidente en el que murió un motorista en la zona 5 de la capital

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Elmer Vargas

Periodista de Guatevisión asignado a temas de Seguridad y Justicia, con experiencia de cinco años en fotografía y en coberturas periodísticas.

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