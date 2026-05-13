Juez ordena inmovilizar Q2 millones de Carlos Ovidio Acevedo por caso de motorista arrollado

En audiencia a puerta cerrada, el juez Maximino Morales declaró con lugar la solicitud de embargo de cuentas de Carlos Ovidio Acevedo, quien enfrenta un proceso penal por haber arrollado en repetidas ocasiones a Larkin Morales en un sector de la zona 9 capitalina, en septiembre del 2025. Como resultado del hecho, médicos amputaron una de las piernas de Larkin debido a las heridas sufridas.

La petición fue presentada por el abogado Fernando Guerra, quien representa a la familia de Larkin en el proceso contra Acevedo. De acuerdo con Guerra, la solicitud se hizo para garantizar una posible reparación digna.

El monto aprobado por el juzgador para inmovilizar asciende a Q2 millones, con el objetivo de cubrir un posible resarcimiento a la víctima.

De acuerdo con el proceso, el 2 de junio está programada la audiencia de etapa intermedia, en la que se conocerá la investigación realizada por el Ministerio Público, por medio de la Fiscalía de Derechos Humanos.

Carlos Ovidio Acevedo enfrenta un proceso penal por homicidio en grado de tentativa y guarda prisión en el preventivo para varones de la zona 18.

Cámaras de seguridad documentaron, en septiembre del 2025, cuando el vehículo conducido por Acevedo arrolló en repetidas ocasiones a Larkin Morales, quien manejaba su motocicleta.