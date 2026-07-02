Carlos Acevedo recibe medidas sustitutivas mientras madre de Larkin Morales exige justicia

Carlos Ovidio Acevedo Navas, en audiencia este jueves 2 de julio, fue beneficiado con medidas sustitutivas por el Tribunal Noveno de Sentencia Penal y saldrá de la prisión preventiva que mantuvo durante más de seis meses.

Acevedo Navas enfrentará a la justicia por haber atropellado en repetidas ocasiones a Larkin Morales, quien conducía una motocicleta, en un hecho ocurrido en septiembre del 2025 en la zona 9 de la capital.

En su resolución, la jueza Verónica Ruiz tomó en cuenta una circular emitida por la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la que se solicitó a los jueces que la prisión preventiva se aplique como última instancia y que se privilegien las medidas sustitutivas.

La juzgadora también consideró que el peligro de fuga quedó desvanecido porque el procesado ha mostrado voluntad de comparecer a las audiencias del proceso penal.

Asimismo, estimó que el peligro de obstaculización de la averiguación de la verdad fue superado, porque el Ministerio Público (MP) ya cuenta con las pruebas.

Entre las medidas otorgadas a Carlos Ovidio Acevedo Navas figuran el arresto domiciliario, la prohibición de salir del país sin autorización judicial y la obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona que deberá asegurar la presencia del procesado en las diferentes audiencias.

También deberá acudir al MP durante los primeros cinco días de cada mes para registrar su huella en el sistema biométrico; tendrá prohibido comunicarse con testigos y peritos que comparecerán al juicio, y deberá pagar una caución económica de Q15 mil, la cual sería entregada a Larkin Morales si el señalado es encontrado culpable en el debate.

El 9 de junio, el juez segundo penal, Maximino Morales, aceptó todas las pruebas que serán diligenciadas en el juicio contra Carlos Ovidio Acevedo Navas, señalado de homicidio en grado de tentativa.

Mónica Cuque, madre de Larkin Morales, declaró este jueves a la prensa: “Lo que me dio el pueblo, que son las oraciones, es lo que ha fortalecido a mi hijo. Las oraciones en todo el país, no dejarnos solos, continuar con nosotros en todos los momentos, desde la distancia, desde donde quiera que estén. Es increíble lo que pasa en Guatemala y va a seguir pasando porque no hacemos nada para cambiar”.

Agregó: “Si este caso no tiene buen fin, estamos perdidos como país. Es cierto que hay derechos internacionales y que se consolidan con los derechos de acá, pero es la justicia, son los jueces quienes toman la decisión”.

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“Yo realmente pongo como responsable a la justicia del país, al juez o jueza, quienes quieran que sean. Les dejo la responsabilidad penal y civil de lo que pase tanto con el señor como con el futuro de mi hijo. En ellos recae la responsabilidad por nombre de cada juez o jueza”, manifestó respecto del otorgamiento de medidas sustitutivas a favor de Acevedo Navas.

Según Cuque, en el país hay “justicia selectiva” y espera que se haga justicia en el caso de su hijo.

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Con información de Ángel Oliva