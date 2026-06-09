Caso de motorista arrollado: juez acepta pruebas contra Carlos Ovidio Acevedo y fija fecha para juicio

Justicia

Caso de motorista arrollado: juez acepta pruebas contra Carlos Ovidio Acevedo y fija fecha para juicio

Carlos Ovidio Acevedo es señalado de homicidio en grado de tentativa tras arrollar varias veces a un motorista.

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Carlos Ovidio Acevedo, fijan fecha del juicio. Arrolló a Larkin Morales

Carlos Ovidio Acevedo -con chaleco- escucha cuándo iniciará el juicio en su contra por arrollar a motorista. (Foto Prensa Libre: Elmer Vargas)

El juez segundo penal, Maximino Morales, en audiencia este martes 9 de junio, aceptó todas las pruebas que serán diligenciadas en el juicio contra Carlos Ovidio Acevedo, señalado de homicidio en grado de tentativa.

El juez resolvió que el debate estará a cargo del Tribunal Noveno de Sentencia Penal y programó su inicio para el próximo 23 de julio.

Acevedo enfrentará a la justicia por haber atropellado en repetidas ocasiones a Larkin Morales, quien conducía una motocicleta, en un hecho ocurrido en septiembre del 2025 en la zona 9 capitalina.

Cámaras de videovigilancia documentaron el momento en que el vehículo conducido por Acevedo arrolló a Morales cuando este se encontraba detenido frente a un semáforo en rojo.

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Durante la audiencia de etapa intermedia, el abogado defensor solicitó que se modificara la acusación por un delito menos grave y que su patrocinado fuera trasladado del preventivo de la zona 18 a la cárcel de Mariscal Zavala, pero el juez determinó que no existía ninguna circunstancia que motivara el traslado ni el cambio de delito.

Para leer más: Juez ordena inmovilizar Q2 millones de Carlos Ovidio Acevedo por caso de motorista arrollado

«Ha sido muy difícil porque ha sido un proceso largo, ha costado mucho mi rehabilitación, es difícil procesar todo lo que ha pasado», externó Larkin Morales el 2 de junio en declaraciones a la prensa.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Elmer Vargas

Periodista de Guatevisión asignado a temas de Seguridad y Justicia, con experiencia de cinco años en fotografía y en coberturas periodísticas.

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