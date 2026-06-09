Caso de motorista arrollado: juez acepta pruebas contra Carlos Ovidio Acevedo y fija fecha para juicio

El juez segundo penal, Maximino Morales, en audiencia este martes 9 de junio, aceptó todas las pruebas que serán diligenciadas en el juicio contra Carlos Ovidio Acevedo, señalado de homicidio en grado de tentativa.

El juez resolvió que el debate estará a cargo del Tribunal Noveno de Sentencia Penal y programó su inicio para el próximo 23 de julio.

Acevedo enfrentará a la justicia por haber atropellado en repetidas ocasiones a Larkin Morales, quien conducía una motocicleta, en un hecho ocurrido en septiembre del 2025 en la zona 9 capitalina.

Cámaras de videovigilancia documentaron el momento en que el vehículo conducido por Acevedo arrolló a Morales cuando este se encontraba detenido frente a un semáforo en rojo.

Durante la audiencia de etapa intermedia, el abogado defensor solicitó que se modificara la acusación por un delito menos grave y que su patrocinado fuera trasladado del preventivo de la zona 18 a la cárcel de Mariscal Zavala, pero el juez determinó que no existía ninguna circunstancia que motivara el traslado ni el cambio de delito.

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«Ha sido muy difícil porque ha sido un proceso largo, ha costado mucho mi rehabilitación, es difícil procesar todo lo que ha pasado», externó Larkin Morales el 2 de junio en declaraciones a la prensa.

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